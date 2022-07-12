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Синоптик рассказала, что в Украину идет прохладная погода: в некоторых местах будет холодно

Прогноз погоды на 13 июля

сегодня, 22:00
Автор:

Денис
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Завтра (13 июля), во многие областях Украины придет прохладная погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. 

Синоптик рассказала, что в Украину идет прохладная погода: в некоторых местах будет холодно

Погода в Украине

"В среду в западных областях ожидаются умеренные дожди, низкая температура воздуха, в пределах +17...+22 градусов. На Закарпатье будет теплее, до +23...+25 градусов. На высокогорье Карпат очень холодно: ночью +3...+7, днем +5...+11 градусов!"- рассказала Диденко. 

Также синоптик прогнозирует, что в северных областях — завтра умеренные дожди, местами грозы, сильный ветер, +16+22 градуса.

"В центральной части — сначала сухо, днем в среду дожди появятся в Винницкой области, а вечером осадки возможны по всему Центру, однако короткие и небольшие", — предупредила она. В течение дня в этом регионе ожидается +20...+24 градуса, в Днепре до +26 градусов, в Винницкой области +18...+20 градусов", — Диденко. 

В восточных областях,  завтра будет сухая солнечная погода, температура воздуха составит +25...+28 градусов.

"В южной части Украины большая часть суток 13-го июля будет с сухой погодой, лишь завтра вечером кратковременные дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях. Воздух прогреется до +25...+28 градусов", — спрогнозировала Наталья Диденко. 

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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid0ygXjVYgLrjpx4btiFag8cY5rFs5yvyEHfqKBwt5PXCEukN1St7N5PAa5xGbT8HRSl
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