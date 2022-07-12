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Военный учет женщин: в МВД рассказали, что будет происходить с 1 октября

Массово забирать женщин в военкоматы пока не будут

сегодня, 17:57
Автор:

Лиля Воробьева
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Минобороны Украины расширило список женских специальностей и профессий. Следовательно, женщины с такой специальностью или профессией, в возрасте с 18 до 60 лет должны стать на учет в военкомат. Военный учет начинается с 1 октября 2022 года. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов на YouTube-канале ТСН.ua.

Военный учет женщин: в МВД рассказали, что будет происходить с 1 октября

Массово забирать женщин в военкоматы пока не будут (фото из открытых источников)

Стало известно, что массово брать женщин в военкоматы пока не будут. Чиновник рассказал, что в перечне военнообязанных женщин оказались люди, работающие на железной дороге. Ведь сейчас она играет очень стратегическую роль.

"На самом деле, ничего особенно не изменилось. Женщины постоянно были военнообязанными для конкретных профессий. Я сразу хочу уточнить, поскольку громкие заголовки, они дали немного не так всю эту ситуацию. Сейчас этот перечень расширили, в частности теперь туда входят и  женщины, работающие на железной дороге", — заявил Андрусов.

Андрусов еще раз уточнил, что "масштабно женщин в военкоматы призывать не будут". Следовательно, для украинских женщин ничего не изменилось, на самом деле.

"Условно говоря, это будет происходить точечно, на ряде предприятий. Точечно будут обращаться к женщинам этих профессий и будут просить их встать на военный учет и их могут мобилизовать", – рассказал чиновник.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Минобороны разработало новый приказ о военном учете женщин. Министерство обороны сообщило о выработке в вопросе военного учета украинок. По официальной информации, была разработана новая редакция приказа о взятии на военный учет женщин. Редакция должна быть согласована с Министерством внутренних дел, Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины.



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Источник: https://www.youtube.com/tsn
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