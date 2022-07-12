Курьез: российский пропагандист в прямом эфире показал перемещение колонны оккупантов (ВИДЕО)

Российский пропагандист в прямом эфире телеканала показал перемещение колонны оккупантов. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Армия РФ

Как пишет СтратКом, пропагандист евгений поддубный на шоу скабеевой в прямом эфире показал перемещение колонны российской артиллерии по улицам оккупированного Алчевска.

"Это было в 12:09, и данное видео сразу же было передано нашим разведчикам. Что особенно смешно, в тот момент оккупант на броне жестами пытался показать пропагандистам, что они полные идиоты", — отмечает СтратКом ВСУ.

Отмечается, что недавно именно в Алчевске наши воины благодаря HIMARS уничтожили склады захватчиков.

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