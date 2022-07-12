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Курьез: российский пропагандист в прямом эфире показал перемещение колонны оккупантов (ВИДЕО)

Недавно именно в Алчевске наши воины благодаря HIMARS уничтожили склады захватчиков

сегодня, 17:24
Автор:

Денис
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Российский пропагандист в прямом эфире телеканала показал перемещение колонны оккупантов. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

Курьез: российский пропагандист в прямом эфире показал перемещение колонны оккупантов (ВИДЕО)

Армия РФ

Как пишет СтратКом, пропагандист евгений поддубный на шоу скабеевой в прямом эфире показал перемещение колонны российской артиллерии по улицам оккупированного Алчевска.

"Это было в 12:09, и данное видео сразу же было передано нашим разведчикам. Что особенно смешно, в тот момент оккупант на броне жестами пытался показать пропагандистам, что они полные идиоты", — отмечает СтратКом ВСУ. 

Отмечается, что недавно именно в Алчевске наши воины благодаря HIMARS уничтожили склады захватчиков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что турецкий фактор в российско-украинской войне: какова цель у Анкары и есть ли вероятность результативных переговоров. Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, а российский бизнес находит свое убежище от санкций в Турции. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что штурм провалился: в Генштабе назвали два направления, где оккупанты убегали после атаки. ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском и Харьковском направлении. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что фейерверк над Новой Каховкой: десятки погибших рашистов и минус еще один склад (ВИДЕО). В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами в Новой Каховке. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировал о том, что Зеленский жестко отреагировал на решение Канады относительно турбины для "Северного потока-1" рф. По мнению Зеленского, в Москве воспримут такое решение исключительно как проявление слабости. 




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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR3t1-qrwkE5oHi-rUJqrBHYuIZVw-siNjpisN4zSx-TGyME0TdAJGbDMQk
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