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Сербия определилась – будет ли передавать оружие Украине

Александр Вучич заявил, что Сербия не экспортировала и не будет экспортировать оружие в Украину

сегодня, 15:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не экспортировал и не будет экспортировать оружие в Украину. Тоже касается и поставок боеприпасов для обеих стран. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Radio Slobodna Evropa".

Сербия определилась – будет ли передавать оружие Украине

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: из открытых источников

"Нет газеты, в которой было бы написано что-то подобное", — сказал Вучич в четверг, 13 апреля, во время визита в Рашку, что на юге Сербии.


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Стоит отметить, что в последнее время тема поставок оружия и боеприпасов из Сербии в Украину стало одной из ключевых в СМИ. Все началось из того, что агентство "Reuters" сообщило 12 апреля со ссылкой на информацию из просочившихся секретных документов Пентагона, что Сербия согласилась или уже отправила оружие Киеву. В частности, речь шла о том, что один из сербских заводов якобы передал Украине и России боеприпасы для систем залпового огня "Град". Снабжение якобы осуществлялось в Украину через Турцию и Словакию.

Но еще раньше официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о тайной передаче Украине от Сербии боеприпасов для РСЗО.                                  

Читайте также на портале "Комментарии" — Сербия призывает РФ прекратить вербовать сербов на войну против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – санкции Сербии против России: Вучич намекнул, что дружбе с Путиным может прийти конец.

Ранее "Комментарии" писали – почему РФ научилась обходить санкции – какие выводы должен сделать Запад перед новыми ограничениями. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://www.slobodnaevropa.org/a/vucic-ukrajina-izvoz-oruzje/32362425.html
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