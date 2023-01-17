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Сербия призывает РФ прекратить вербовать сербов на войну против Украины

Власти Сербии не хотят, чтобы их граждане воевали в Украине

сегодня, 14:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Сербии Александар Вучич обратился с призывом к руководству России прекратить попытки вербовки сербов для участия в боевых действиях на стороне ЧВК "Вагнер" на территории Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Сербия призывает РФ прекратить вербовать сербов на войну против Украины

Сербские наемники. Фото: из открытых источников

Вучич подверг критике российские сайты и паблики в соцсетях за публикацию объявлений на сербском языке, в которых группа "Вагнера" призывает добровольцев вступать в ее ряды.

"Почему вы, из "Вагнера", зовете кого-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим правилам?" — возмутился Вучич.

Стоит отметить, что 2014 и 2015 годах именно граждане Сербии активно отзывались на предложения России стать наемниками и воевать против Украины. Сегодня нет точных цифр, сколько сербских добровольцев воевали против Украины в 2014-2015, но у военных аналитиков есть данные, что речь идет о десятках, а то и сотнях бойцов.

При этом законодательство Сербии запрещает участие своих граждан в конфликтах за рубежом, и несколько человек были осуждены за это.

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Также издание "Комментарии" сообщало — советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Это произошло после того, как в Верховной Раде начали собирать подписи, требуя его увольнения. Причиной стало резонансное заявление Арестовича о том, что удар российской ракетой по многоэтажному дому в Днепре, повлекший множество жертв, якобы произошел после того, как ракета была сбита украинскими силами ПВО. О чем говорит ситуация, возникшая вокруг Арестовича? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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