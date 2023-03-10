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Санкции Сербии против России: Вучич намекнул, что дружбе с Путиным может прийти конец

Александр Вучич заявил, что обещать невведение санкций против РФ было бы безответственно

сегодня, 17:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Сербии Александр Вучич, который также, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, долгое время в Европе считался одним из самых лояльных к российскому диктатору Путину, теперь заявил, что не может дать гарантий, что сербы и дальше будут воздерживаться от введения санкций против России. Пока что Белград не присоединится к западным санкциям против России.

Санкции Сербии против России: Вучич намекнул, что дружбе с Путиным может прийти конец

Александр Вучич. Фото: из открытых источников


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"Цветами и медом я не клянусь, как поется в песне, что мы ничего по санкциям делать не будем, и клясться не могу, потому что это было бы безответственно. Но твердость нашей позиции такова, что нам пока не приходилось этого делать", — сказал Вучич в эфире Happy TV.

Президент Сербии добавил, что его страна заняла рациональную, серьезную и трудно сохраняемую позицию в отношении санкций "из-за всего, что произошло в 1990 годы", имея в виду бомбардировки НАТО Югославии.

Стоит отметить, что Сербия не стала вводить санкции против России, хоть осудила вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

Весной они проголосовали за исключение России из Совета ООН по правам человека, а осенью — осудили попытку аннексии четырех областей Украины.

Как известно, мажоритарным акционером единственной компании, занимающаяся добычей и импортом нефти в Сербии, является российская "Газпром нефть".

Недавно Вучич осудил вербовку граждан Сербии в российскую ЧВК "Вагнер", сказав, что дружественные страны так не поступают. Он заявил, что сербов, отправившихся воевать в Украину, арестуют.

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