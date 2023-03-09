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Орбан неожиданно заявил, что придется пересмотреть отношения с Россией: что произошло

Премьер-министр Венгрии заявил, что отношения Европы с Москвой могут не восстановиться после завершения войны, что заставит Будапешт также приспособиться

сегодня, 16:55 comments1286
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Автор:

Кравцев Сергей

В будущем из-за изменения геополитических реалий, вызванных полномасштабным вторжением России в Украину, Будапешту, вполне возможно, придется пересмотреть свои отношения с Москвой. Как передает издание "Комментарии", такое заявление во время выступления на экономическом форуме в Будапеште сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет "Bloomberg".

Орбан неожиданно заявил, что придется пересмотреть отношения с Россией: что произошло

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

При этом глава венгерского правительства отметил, что хотя в интересах Венгрии поддерживать связи с Россией, особенно из-за ее энергетической зависимости, отношения Европы с Москвой могут не восстановиться после завершения войны, что заставит Будапешт также приспособиться.


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"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко от реальности. Вот почему внешней и экономической политике Венгрии следует хорошо подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет", — заявил Орбан.

Как отмечает Bloomberg, пока непонятно, сигнализировал ли венгерский премьер своими заявлениями о потенциальном повороте его политики. Эти заявления повторяют те, которые он сделал после своей четвертой подряд победы на выборах в прошлом году, которая не привела к изменению политики.

Отметим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подвергся жесткой критике со стороны своих союзников по Европейскому Союзу и НАТО из-за поддержки тесных связей с Россией после ее вторжения в Украину. Его заявления содержали призывы полностью отменить санкции ЕС в отношении России и отказаться от поставки оружия Украине. Орбан также обвинил ЕС в затягивании войны Украины и России. По его мнению, в Евросоюзе раздували огонь военного конфликта.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-09/hungary-needs-to-think-hard-about-future-russia-relations-orban
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