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СБУ задержала террориста, находившегося в международном розыске: присутствует российский след

Преступник скрывался в Украине около двух лет

сегодня, 17:52
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 22 июня, Служба безопасности Украины (СБУ) во время спецоперации в Черкассах задержала иностранного гражданина, который находится в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ задержала террориста, находившегося в международном розыске: присутствует российский след

СБУ - фото из открытых источников

По информации правоохранителей, работники спецслужбы установили, что мужчина скрывался на территории Украины с 2019 года.

"Здесь он пытался избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории другого государства", — сказано в сообщении.

Интересно, что исходя из фотографий, предоставленных СБУ, международный террорист имеет российское гражданство, поскольку на одном из изображений позирует для фото с паспортом РФ в руках.

СБУ задержала террориста, находившегося в международном розыске: присутствует российский след - фото 2

Сейчас к задержанному применен временный арест сроком 40 суток, он помещен в Черкасский следственный изолятор до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов государства-инициатора розыска. Имя преступника и детали дела пока не разглашаются.

Напомним, что недавно сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и арестовали бывшего бойца так называемой "ЛНР", который работал полицейским в Луганской области. По информации спецслужащих, мужчина присоединился к оккупантам в 2014 году и служил в незаконном вооруженном формировании "Армия Юго-Востока", а через два года стал сотрудником Нацполиции.

Также "Комментарии" сообщали, что ранее в Украине задержали дерзкого агента ОРДЛО, который умудрился проникнуть внутрь Вооруженных Сил Украины. Подробности —  в нашем материале.

Добавим, что недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны, который был завербован иностранной спецслужбой. 



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-inozemtsia-yakyi-znakhodytsia-u-mizhnarodnomu-rozshuku-za-vchynennia-zlochyniv-terorystychnoho-kharakteru
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