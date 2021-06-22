СБУ задержала террориста, находившегося в международном розыске: присутствует российский след

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Данило Матюха
Сегодня, 22 июня, Служба безопасности Украины (СБУ) во время спецоперации в Черкассах задержала иностранного гражданина, который находится в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ - фото из открытых источников
По информации правоохранителей, работники спецслужбы установили, что мужчина скрывался на территории Украины с 2019 года.
Интересно, что исходя из фотографий, предоставленных СБУ, международный террорист имеет российское гражданство, поскольку на одном из изображений позирует для фото с паспортом РФ в руках.
Сейчас к задержанному применен временный арест сроком 40 суток, он помещен в Черкасский следственный изолятор до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов государства-инициатора розыска. Имя преступника и детали дела пока не разглашаются.
Напомним, что недавно сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и арестовали бывшего бойца так называемой "ЛНР", который работал полицейским в Луганской области. По информации спецслужащих, мужчина присоединился к оккупантам в 2014 году и служил в незаконном вооруженном формировании "Армия Юго-Востока", а через два года стал сотрудником Нацполиции.
Также "Комментарии" сообщали, что ранее в Украине задержали дерзкого агента ОРДЛО, который умудрился проникнуть внутрь Вооруженных Сил Украины. Подробности — в нашем материале.
Добавим, что недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны, который был завербован иностранной спецслужбой.
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