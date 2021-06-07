Как Украина ответила на фейковое разоблачения ФСБ: СБУ задержала предателя в рядах СНБО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который был завербован иностранной спецслужбой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ - фото из открытых источников

По информации правоохранителей, бывшему сотруднику СНБО Украины сообщено о подозрении в совершении государственной измены.

"Оперативники СБ Украины установили, что чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый собирал, систематизировал и осуществлял аналитику данных, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем независимо от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, материалы дела переданы в суд. В случае доказательства вины бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что сегодня, 7 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ арестовали некого Алексея Семеняку, который, якобы, замечен в связях со Службой безопасности Украины. Подробности консультаций, которые "агент", вероятно, передавал украинским правоохранителям, не разглашаются.



В свою очередь сотрудники Службы безопасности Украины назвали заявления российских спецслужб о "разоблачении украинского спецагента" гибридной войной, которую РФ уже восьмой год ведет против нашей страны.

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