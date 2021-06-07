Как Украина ответила на фейковое разоблачения ФСБ: СБУ задержала предателя в рядах СНБО

BTC/USD
36076.51
ETH/USD
2778.14
LTC/USD
177.94
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который был завербован иностранной спецслужбой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ - фото из открытых источников
По информации правоохранителей, бывшему сотруднику СНБО Украины сообщено о подозрении в совершении государственной измены.
Отмечается, что подозреваемый собирал, систематизировал и осуществлял аналитику данных, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем независимо от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней.
Сейчас ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, материалы дела переданы в суд. В случае доказательства вины бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости