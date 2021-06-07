Как в СБУ отреагировали на "разоблачение украинского спецагента" Россией

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) назвали заявления российских спецслужб о "разоблачении украинского спецагента" гибридной войной, которую РФ уже восьмой год ведет против нашей страны. Об этом заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко в комментарии для УП.

СБУ - фото из открытых источников

По его словам, такие информационные операции ФСБ следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны, составной частью которой является распространение фейков.

"Мы можем напомнить российским пропагандистам, что СБУ осуществляет свою деятельность и обеспечивает государственную безопасность именно на территории Украины. И одна из наших задач — выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся", — добавил Дехтяренко.

Напомним, что сегодня, 7 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ арестовали некого Алексея Семеняку, который, якобы, был замечен в связях со Службой безопасности Украины. Подробности консультаций, которые "агент", вероятно, передавал украинским правоохранителям, не разглашаются.

Удивительно, но задержанного Семеняку даже не оставили под стражей и не отдали под суд. Вместо этого мужчина был выслан за пределы Российской Федерации. Отныне ему запрещено въезжать на территорию страны в течение следующих 25 лет. Подробности резонансного дела вы найдете в нашем материале.

Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, что на прошлой неделе в Украине задержали шпиона так называемой "ДНР", который работал на боевиков, будучи связанным с ООН. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как сотрудники СБУ накрыли целую сеть онлайн-пропагандистов, которые продвигали антиукраинские нарративы в отечественном информпространстве.

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