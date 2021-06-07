Как в СБУ отреагировали на "разоблачение украинского спецагента" Россией

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Данило Матюха
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) назвали заявления российских спецслужб о "разоблачении украинского спецагента" гибридной войной, которую РФ уже восьмой год ведет против нашей страны. Об этом заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко в комментарии для УП.
СБУ - фото из открытых источников
По его словам, такие информационные операции ФСБ следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны, составной частью которой является распространение фейков.
Напомним, что сегодня, 7 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ арестовали некого Алексея Семеняку, который, якобы, был замечен в связях со Службой безопасности Украины. Подробности консультаций, которые "агент", вероятно, передавал украинским правоохранителям, не разглашаются.
Удивительно, но задержанного Семеняку даже не оставили под стражей и не отдали под суд. Вместо этого мужчина был выслан за пределы Российской Федерации. Отныне ему запрещено въезжать на территорию страны в течение следующих 25 лет. Подробности резонансного дела вы найдете в нашем материале.
Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, что на прошлой неделе в Украине задержали шпиона так называемой "ДНР", который работал на боевиков, будучи связанным с ООН. Подробности — в нашем материале.
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