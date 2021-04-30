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СБУ разоблачила сеть интернет-пропагандистов

Злоумышленники пытались дестабилизировать ситуацию в стране на майские праздники

30 апреля 2021, 13:48
Автор:

Данило Матюха

Специалисты Службы безопасности Украины обезвредили разветвленную сеть киберагитаторив, которые призывали к террористической деятельности на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ разоблачила сеть интернет-пропагандистов

СБУ - фото из открытых источников

Одиго из провокаторов правоохранители разоблачили в городе Киев. Им оказался уроженец Донецкой области. Мужчина вел несколько аккаунтов в соцсетях из которых публично призывал людей присоединяться к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе и воевать против Украины. Сейчас подстрекателя подозревают в провокациях к свержению конституционного строя и распространении материалов, способствующих этому.

Кроме того работники СБУ вручили такие же подозрения еще двум жителям Черниговской и Волынской областей. А еще двух пропагандистов из Волыни и Сум, которые распространяли материалы с сайтов незаконных вооруженных формирований уже осудили за публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя. Такая статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что 27 апреля киберработники СБУ не дали российским хакерам провести мощную кибератаку на центральные органы власти и органы местного самоуправления. Тогда оккупанты также работали руками украинских программистов. В частности, они завербовали жителя Запорожья, который должен был разослать украинским чиновникам материалы, в последствии вызвавшие масштабную вирусную атаку. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Также "Комментарии" писали о ситуации, когда в США осудили гражданина Украины Федора Гладыря за хакерские атаки на крупные компании. Подробнее об этом узнайте в нашем материале.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-protydiie-vorozhym-informatsiinym-operatsiiam-vykryto-merezhu-internetahitatoriv-na-poshyrenni-antykonstytutsiinykh-zaklykiv-naperedodni-travnevykh-sviat
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