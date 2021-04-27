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СБУ предотвратила кибератаку российских хакеров

Спецслужбы РФ действовали через завербованного украинского программиста

27 апреля 2021, 12:32
Автор:

Данило Матюха

Специалисты Службы безопасности Украины не дали российским хакерам провести мощную кибератаку на центральные органы власти и органы местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ предотвратила кибератаку российских хакеров

Хакеры - фото с открытых источников

По словам правоохранителей, главной целью киберпреступников было блокирование работы объектов информационной и критической инфраструктуры. Сотрудники СБУ обнаружили, что российские кураторы решили подстраховаться и провернуть операцию руками завербованного гражданина Украины.

"Оперативники установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение на конфиденциальное сотрудничество. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы ", — сообщат в СБУ.

Украинец должен был прислать отечественным чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением, которое давало возможность доступа к закрытой информации и процессам управления объектами информационной инфраструктуры. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки осудили гражданина Украины Федора Гладыря за хакерские атаки на крупные компании. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Кроме того, ранее 39-летнему жителю Тернопольской области, который разработал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения, сообщили о подозрении. Пресс-служба полиции сообщила, что в результате атак хакера пострадали 11 мировых банков. Подробнее об этой ситуации читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в сотрудничестве с США и Францией СБУ прекратила деятельность транснациональной группировки хакеров. Детали читайте здесь.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/kiberfakhivtsi-sbu-ne-daly-spetssluzhbam-rf-zdiisnyty-potuzhnu-khakersku-ataku-na-derzhorhany-ukrainy
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