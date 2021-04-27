СБУ предотвратила кибератаку российских хакеров

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Данило Матюха
Специалисты Службы безопасности Украины не дали российским хакерам провести мощную кибератаку на центральные органы власти и органы местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Хакеры - фото с открытых источников
По словам правоохранителей, главной целью киберпреступников было блокирование работы объектов информационной и критической инфраструктуры. Сотрудники СБУ обнаружили, что российские кураторы решили подстраховаться и провернуть операцию руками завербованного гражданина Украины.
"Оперативники установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение на конфиденциальное сотрудничество. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы ", — сообщат в СБУ.
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