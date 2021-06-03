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В Украине задержали агента «ДНР»: как он был связан с ООН (ФОТО, ВИДЕО)

Шпион российских боевиков передавал информацию о расположении и режиме охраны различных военных объектов Украины

сегодня, 12:07
Автор:

Вечканова Елена








Война на востоке Украины не зря названа гибридной — помимо активных боевых действий или же дезинформации, боевики не брезгуют пользоваться и внутренними агентами для получения информации. Одного из таких шпионов, который является жителем Донецкой области и, как оказывается, работает на "ДНР", удалось задержать сотрудникам СБУ.

В Украине задержали агента «ДНР»: как он был связан с ООН (ФОТО, ВИДЕО)

СБУ задержала агента "ДНР" в Донецкой области. Фото: РБК-Украина

Об инциденте детально информирует пресс-служба ведомства.

Задержанный агент боевиков работал в интересах непризнанной республики, добывая различную информацию на подконтрольной Киеву территории Украины. Его вербовка прошла в так называемом "министерстве госбезопасности ДНР", которое контролируется спецслужбами Российской Федерации.

В Украине задержали агента «ДНР»: как он был связан с ООН (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Слежка за отдельными подразделениями ВСУ, СБУ, нацгвардейцами, пограничниками и не только — такой спектр заданий был у задержанного агента "ДНР". Также он отмечал, как "перебрасываются" военная техника и личный состав военнослужащих в зоне проведения Операции Объединенных Сил на Донбассе.

Вся добытая шпионом информация передавалась российским оккупантам в ОРДЛО.

Отметим, что задержанный агент боевиков оказался связанным с Организацией объединенных наций, вернее Управлением Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев. Все потому, что шпион "ДНР", оказывается, состоял в общественной организации, которая выполняет роль исполнительного партнера упомянутого Управления.

Сотрудники СБУ уже предъявили задержанному подозрение в создании террористической группы (ч.1 ст.208 ККУ), проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что ранее в Украине задержали дерзкого агента ОРДЛО, который умудрился проникнуть внутрь Вооруженных Сил Украины. Подробности —  в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о бывших надсмотрщиках тюрем "Л-ДНР", которых будут судить за преступления против пленных.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/kontrrozvidka-sbu-zatrymala-ahenta-tak-zvanoi-mdb-dnr-prykryvavsia-statusom-partnera-upravlinnia-verkhovnoho-komisara-oon-video
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