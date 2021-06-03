В Украине задержали агента «ДНР»: как он был связан с ООН (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Война на востоке
Украины не зря названа гибридной — помимо активных боевых действий или же
дезинформации, боевики не брезгуют пользоваться и внутренними агентами для
получения информации. Одного из таких шпионов, который является жителем Донецкой
области и, как оказывается, работает на "ДНР", удалось задержать сотрудникам
СБУ.
СБУ задержала агента "ДНР" в Донецкой области. Фото: РБК-Украина
Об инциденте детально
информирует пресс-служба ведомства.
Задержанный агент боевиков работал в интересах непризнанной республики, добывая различную информацию на подконтрольной Киеву территории Украины. Его вербовка прошла в так называемом "министерстве госбезопасности ДНР", которое контролируется спецслужбами Российской Федерации.
Слежка за отдельными
подразделениями ВСУ, СБУ, нацгвардейцами, пограничниками и не только — такой
спектр заданий был у задержанного агента "ДНР". Также он отмечал, как "перебрасываются"
военная техника и личный состав военнослужащих в зоне проведения Операции Объединенных
Сил на Донбассе.
Вся добытая шпионом
информация передавалась российским оккупантам в ОРДЛО.
Отметим, что задержанный
агент боевиков оказался связанным с Организацией объединенных наций, вернее
Управлением Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев. Все потому, что
шпион "ДНР", оказывается, состоял в общественной организации, которая выполняет
роль исполнительного партнера упомянутого Управления.
Сотрудники СБУ
уже предъявили задержанному подозрение в создании террористической группы (ч.1
ст.208 ККУ), проводятся необходимые следственные действия.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что ранее в Украине задержали дерзкого агента ОРДЛО, который умудрился проникнуть внутрь Вооруженных Сил Украины. Подробности — в нашем материале.
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