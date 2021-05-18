Боевик "ДНР" устроился в ряды ВСУ и служил на Донбассе: детали

В рядах Вооруженных сил Украины разоблачили бывшего боевика "ДНР", который устроился служить в подразделение украинских военных в районе операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



Обыск. Фото: СБУ

Мужчина в 2014 году в составе боевиков "ДНР" с оружием в руках дежурил на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области. Он проверял граждан и автомобили. После этого выехал на подконтрольную Украине территорию, пошел в военкомат и по поддельным документам устроился служить в украинскую армию.

Разоблачить его смогли оперативники военной контрразведки. Во время обыска дома у бывшего боевика "ДНР" нашли травматический пистолет и пророссийскую символику.



Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют создание незаконных вооруженных формирований. Досудебное следствие продолжается, добавили в СБУ.



Ранее сообщалось, что двум сторонникам "ДНР" объявили подозрение в жестоком обращении с военнопленными и нарушении Женевской конвенции. Один из подозреваемых регулярно пытал бойцов ВСУ, нанося им удары руками и резиновой дубинкой по различным частям тела. Другой работал надзирателем в "тюрьме" боевиков.



В Днепре также разоблачили агента разведки боевиков "ДНР". Он собирал данные о подразделениях украинских военных. Ранее задержанный жил на оккупированной части Донецкой области.

Между тем матери пропавших без вести украинских военных на Донбассе и в оккупированном Крыму обеспокоены бездействием власти. Омбудсмен Людмила Денисова заявила о намерении обратиться по этому вопросу к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

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