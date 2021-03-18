В Днепре работал агент разведки боевиков «ДНР»: подробности (ФОТО)

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Вечканова Елена
Российские
боевики на Донбассе продолжают свои провокации даже на подконтрольной Киеву
территории Украины. Так, в Днепре собирал разведданные об подразделениях ВСУ
один из шпионов так называемой "ДНР". О его задержании сообщили в Службе
безопасности Украины.
Агент "ДНР" собирал в Днепре информацию о ВСУ. Фото из открытых источников
Задержанный ранее
проживал в одном из населенных пунктов оккупированной Донецкой области. В
Днепре работал "под прикрытием", являясь представителем непризнанного "Министерства
государственной безопасности" так называемой "ДНР". Главной задачей шпиона было
отследить перемещение и силовую мощь подразделений украинской армии, которые
находятся в Днепропетровской области.
Перемещался "агент"
на собственном автомобиле, с "кураторами" из ОРДЛО общался с помощью специальных
закрытых каналов связи.
По сообщению сотрудников СБУ, при обыске в квартире у задержанного были изъяты боеприпасы (как минимум, несколько гранат и запчастей к ним), другое оружие, а также различные компьютерные гаджеты. На картах памяти обнаружена информация, что доказывает сотрудничество "агента" с российскими оккупантами на Донбассе.
Мужчине уже
предъявили подозрение по ст. 258-3 и 263 Криминального Кодекса Украины. Его подозревают
в участии в террористической организации, а также незаконном обращении с
оружием. Проводится досудебное расследование, во время которого задержанный,
скорее всего, будет находиться за решеткой.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Киевской области были задержаны представители террористической организации "ИГИЛ". Руководителем группировки был бывший сирийский боевик. Больше деталей ищите
в нашей публикации.
Также на портале
найдется информация о том, что сотрудники СБУ пообещали проверить нардепа от "ОПЗЖ"
Вадима Рабиновича за публикацию карты Украины без Крыма и с непризнанными "ЛНДР".
Подробнее — в нашем материале.
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