В Днепре работал агент разведки боевиков «ДНР»: подробности (ФОТО)

Российские боевики на Донбассе продолжают свои провокации даже на подконтрольной Киеву территории Украины. Так, в Днепре собирал разведданные об подразделениях ВСУ один из шпионов так называемой "ДНР". О его задержании сообщили в Службе безопасности Украины.



Агент "ДНР" собирал в Днепре информацию о ВСУ. Фото из открытых источников

Задержанный ранее проживал в одном из населенных пунктов оккупированной Донецкой области. В Днепре работал "под прикрытием", являясь представителем непризнанного "Министерства государственной безопасности" так называемой "ДНР". Главной задачей шпиона было отследить перемещение и силовую мощь подразделений украинской армии, которые находятся в Днепропетровской области.

Перемещался "агент" на собственном автомобиле, с "кураторами" из ОРДЛО общался с помощью специальных закрытых каналов связи.

По сообщению сотрудников СБУ, при обыске в квартире у задержанного были изъяты боеприпасы (как минимум, несколько гранат и запчастей к ним), другое оружие, а также различные компьютерные гаджеты. На картах памяти обнаружена информация, что доказывает сотрудничество "агента" с российскими оккупантами на Донбассе.

Мужчине уже предъявили подозрение по ст. 258-3 и 263 Криминального Кодекса Украины. Его подозревают в участии в террористической организации, а также незаконном обращении с оружием. Проводится досудебное расследование, во время которого задержанный, скорее всего, будет находиться за решеткой.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Киевской области были задержаны представители террористической организации "ИГИЛ". Руководителем группировки был бывший сирийский боевик. Больше деталей ищите в нашей публикации.

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