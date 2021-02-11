На Киевщине задержали террористов-исламистов (ФОТО, ВИДЕО)



















В Киевской области правоохранители задержали террористов-исламистов. Разоблаченные преступники принадлежат к международной террористической группы "Исламское государство". Об инциденте сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины.

Группу в Киеве возглавлял боевик из Сирии. Фото: СБУ

Как отмечают сотрудники СБУ, группа ИГИЛ на Киевщине формировалась с 2019 года. Именно тогда в Украину под фальшивым именем прибыл сирийский боевик, который находится в розыске в странах Восточной Европы. Террорист находил единомышленников-иностранцев и всячески помогал им переехать в Украину.

Задержанные преступники занимались изготовлением поддельных паспортов, подтверждающих гражданство Украины и Российской Федерации. Часть лиц из ликвидированного СБУ организации являются членами "Исламского государства", до сих пор не отошедшими от дел в террористической организации. Считалось, что в Украине им удастся скрыться от правосудия на определенное время. Впрочем, как свидетельствуют изъятые письма, мужчины планировали вернуться в Сирию, чтобы снова воевать.

В целом следствие позволило правоохранителям выяснить девять возможных мест пребывания террористов. В результате проведенных поисков были изъяты экстремистская литература, символика "Исламского государства", значительное количество иностранной валюты и банковские карты, а также записные книжки, в которых упоминались финансовые переводы в Сирию. Не обошлось и без оружия: в арсенале "киевских исламистов" нашлись 8 гранатометных выстрелов, взрывоопасное вещество с тротилом и граната Ф-1.

Как информируют в СБУ, расследование проводится по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанных подозревают в создании террористической группы или террористической организации.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Харькове на днях арестовали агента ФСБ РФ. Мужчина пытался достать секретные данные, касающиеся военных разработок.



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