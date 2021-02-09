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В Харькове задержали агента ФСБ РФ: подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Российский спецагент пытался узнать об обновлении украинской военной техники

сегодня, 12:11
Автор:

Вечканова Елена








В Харькове состоялась спецоперация контрразведчиков Службы безопасности Украины по задержанию агента ФСБ РФ. Подробности дела сообщают в пресс-службе СБУ.

В Харькове задержали агента ФСБ РФ: подробности (ФОТО, ВИДЕО)

ФСБ завербовали агента в Николаеве. Фото: ICTV

Российским спецагентом оказался работник одного из стратегических предприятий Николаева. Следует отметить, что он был завербован для сбора и передачи в Россию особо секретной информации из оборонной сферы Украины. Эти сведения засекречены на государственном уровне.

После того как работники СБУ узнали о подготовке такой операции, они начали наблюдение, чтобы поймать злоумышленника с поличным. Завербованного агента особенно интересовала техническая документация по недавно разработанной военной технике для ВСУ. Наибольший же интерес составляла закрытая программа по использованию беспилотных летательных аппаратов.

В Харькове задержали агента ФСБ РФ: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
В Харькове задержали агента ФСБ РФ: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
В Харькове задержали агента ФСБ РФ: подробности (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

Интересно, что для осуществления своего плана агент спецслужбы РФ стремился завербовать одного из руководителей научного учреждения, занимающиеся разработкой программы.

Своевременное реагирование и проведение соответствующего расследования помогло задержать ФСБ-шника конкретно при передаче документов. Конечно, бумаги не содержали никаких секретных данных, ведь операция по аресту агента ФСБ была четко спланирована. Процессуальную помощь представителям СБУ предоставила Луганская областная прокуратура.

Задержанному объявили подозрение по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины, что означает обвинение в государственной измене. Сотрудники СБУ проводят досудебное расследование.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на границе с Крымом агенты ФСБ задержали украинку — ей грозит заключение в российской тюрьме.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/kontrrozvidka-sbu-zatrymala-ahenta-fsb-rf-yakyi-zbyrav-sekretni-vidomosti-v-oboronnii-sferi-nashoi-derzhavy-video
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