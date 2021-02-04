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ФСБ арестовало украинку на границе с оккупированным Крымом - ей грозит заключение в российской тюрьме

Женщина пыталась обойти российских пограничников на пункте пропуска в Крым, поскольку не имела документов

сегодня, 16:46
Автор:

Оленка Клочко

Российская ФСБ задержала украинку на границе с оккупированным Крымом, она пыталась попасть на территорию полуострова, минуя пункт пропуска, который находится под контролем России. Об этом сообщает Криминформ.

ФСБ арестовало украинку на границе с оккупированным Крымом - ей грозит заключение в российской тюрьме

Пункт пропуска "Армянск". Фото: TASS

Пресс-служба российских пограничников опубликовала сообщение, в котором говорится о том, что гражданка Украины 1966 года рождения была задержана при попытке пересечения "границы, минуя установленный пункт пропуска в сторону Российской Федерации".

"На сознательное нарушение режима пересечения границы ее подтолкнуло отсутствие действительных документов, удостоверяющих ее личность", — говорится в сообщении.

По словам оккупантов, женщина смогла беспрепятственно пройти без документов через пункты пропуска, подконтрольные Украине. Далее она направилась к российскому автомобильному пункту "Армянск", который пыталась обойти в нескольких сотнях метров. Ее заметили и задержали.

Сейчас оккупационные власти возбудили против нее уголовное дело по признакам состава преступления. Ее обвиняют по российским законам, по статье 322 УК РФ, в которой говорится о санкциях за пересечение государственной границы России без действительных документов на право въезда на территорию Российской Федерации. Суд может решить осудить гражданку Украины и наказать ее лишением свободы на два года.

Украинские официальные органы пока ситуацию не комментируют.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о том, какие меры он принимает, чтобы не дать России легализовать оккупацию полуострова, используя научное сообщество. По его словам, Украина постоянно блокирует попытки вузов, расположенных на территории оккупированного Крыма, принимать участие в международных конференциях, в том числе, в онлайн формате.


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Источник: https://www.c-inform.info/news/id/92444
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