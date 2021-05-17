Рабочая группа по пропавшим без вести на Донбассе не собиралась почти год, — омбудсмен

BTC/USD
43420.99
ETH/USD
3345.39
LTC/USD
275.87
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Наталья Некрасова
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с матерями военных, пропавших без вести на Донбассе и в оккупированном Крыму. О результатах встречи омбудсмен рассказала на своей странице в Facebook.
Встреча омбудсмена с матерями пропавших без вести военных. Фото: Facebook / Людмила Денисова
По ее данным, на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей пропавшими без вести числятся 258 украинцев. Омбудсмен отметила, что матери обеспокоены тем, что с июля 2020 года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и пленных.
В то же время Постоянная комиссия по пропавшим без вести при особых обстоятельствах при Кабинете министров, провела в этом году четыре заседания, добавила омбудсмен. Во время последнего представители Миссии Международного комитета Красного Креста в Украине выразили готовность предоставить программное обеспечение для Единого реестра пропавших без вести.
Напомним, украинская сторона получила списки на обмен пленными от представителей ОРДЛО.
Россия затягивает процесс обмена пленными с ОРДЛО, потому что хочет заставить Украину пойти на прямые переговоры с так называемыми "Л-ДНР", считает спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. Переговоры в ТКГ по обмену пленными заходят в тупик из-за позиции России.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости