Рабочая группа по пропавшим без вести на Донбассе не собиралась почти год, — омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с матерями военных, пропавших без вести на Донбассе и в оккупированном Крыму. О результатах встречи омбудсмен рассказала на своей странице в Facebook.



Встреча омбудсмена с матерями пропавших без вести военных. Фото: Facebook / Людмила Денисова

По ее данным, на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей пропавшими без вести числятся 258 украинцев. Омбудсмен отметила, что матери обеспокоены тем, что с июля 2020 года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и пленных.

"Считаю, что для эффективной работы группы необходимо обновить ее состав. Туда должны войти представители семей лиц, пропавших без вести, общественных организаций и властных структур. С таким предложением буду обращаться к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку", — сообщила Денисова.

В то же время Постоянная комиссия по пропавшим без вести при особых обстоятельствах при Кабинете министров, провела в этом году четыре заседания, добавила омбудсмен. Во время последнего представители Миссии Международного комитета Красного Креста в Украине выразили готовность предоставить программное обеспечение для Единого реестра пропавших без вести.

Напомним, украинская сторона получила списки на обмен пленными от представителей ОРДЛО.



Россия затягивает процесс обмена пленными с ОРДЛО, потому что хочет заставить Украину пойти на прямые переговоры с так называемыми "Л-ДНР", считает спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. Переговоры в ТКГ по обмену пленными заходят в тупик из-за позиции России.



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