Что делал бывший боевик "ЛНР" в рядах луганской милиции

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Данило Матюха
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили и арестовали бывшего бойца так называемой "ЛНР", который работал полицейским в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ - фото из открытых источников
По информации спецслужащих, мужчина присоединился к оккупантам в 2014 году и служил в незаконном вооруженном формировании "Армия Юго-Востока", а через два года стал сотрудником Нацполиции.
До начала своей работы в рядах украинской полиции бывший боевик скрывался на территории РФ и в оккупированном Крыму. Также известно, что он участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.
Кроме того, злоумышленник был зачислен в разведывательное подразделение, возглавленное гражданином России с позывным "Спец", наемники которого причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов и убийствам военнослужащих ВСУ.
На данный момент продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, "Комментарии" сообщали, что ранее в Украине задержали дерзкого агента ОРДЛО, который умудрился проникнуть внутрь Вооруженных Сил Украины. Подробности — в нашем материале.
Добавим, что недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны, который был завербован иностранной спецслужбой. Подозреваемый собирал, систематизировал и осуществлял аналитику данных, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем.
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