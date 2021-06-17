Что делал бывший боевик "ЛНР" в рядах луганской милиции

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили и арестовали бывшего бойца так называемой "ЛНР", который работал полицейским в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ - фото из открытых источников

По информации спецслужащих, мужчина присоединился к оккупантам в 2014 году и служил в незаконном вооруженном формировании "Армия Юго-Востока", а через два года стал сотрудником Нацполиции.

"С 2014 года, фигурант "служил" в незаконном вооруженном "формировании Дремова", которое в то время контролировало Северодонецк. Как только украинские воины освободили город, а боевики отошли вглубь временно оккупированных территорий, он "решил сменить сторону", — отмечают правоохранители.

До начала своей работы в рядах украинской полиции бывший боевик скрывался на территории РФ и в оккупированном Крыму. Также известно, что он участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.

Кроме того, злоумышленник был зачислен в разведывательное подразделение, возглавленное гражданином России с позывным "Спец", наемники которого причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов и убийствам военнослужащих ВСУ.

На данный момент продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что ранее в Украине задержали дерзкого агента ОРДЛО, который умудрился проникнуть внутрь Вооруженных Сил Украины. Подробности — в нашем материале.

Добавим, что недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны, который был завербован иностранной спецслужбой. Подозреваемый собирал, систематизировал и осуществлял аналитику данных, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем.

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