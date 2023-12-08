С какими проблемами столкнулись в отопительном сезоне: как снизить уровень электропотребления

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что, когда температура падает, украинской генерации трудно имеющимся составом сложно вырабатывать нужное количество электроэнергии. А представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов предупреждает, что самая тяжелая часть зимы впереди, так как угроза для украинской гражданской, энергетической инфраструктуры сохраняется, а россияне применяют комбинированные удары ракетами и беспилотниками. Но ведь все эти проблемы были известны ранее. Достаточно ли сделано, чтоб их решить? Какие вопросы необходимо закрывать сейчас – как можно скорее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

Нужно создать условия для замещения прямого электроотопления на более эффективные способы отопления

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин считает вопрос поиска виноватых в условиях отопительного сезона – неблагоприятным занятием.

"Сегодня, – отмечает он, – скорее надо определиться с текущей ситуацией и пройти сезон с минимальными проблемами. Да, нагрузки на энергосистему существенно возросли. Люди не могут жить в холоде – и для своего спасения ищут любые доступные варианты. Украина потеряла мощности Запорожской АЭС, при этом получила дополнительно нагрузки из-за сокращения нормально работающих систем центрального отопления (ЦО) в примыкающих к зоне боевых действий регионах. Как результат, люди начинают замещать ЦО электроэнергией. Причем, используют самые простые средства прямого электроотопления – радиаторы и тэны. А это – самые необоснованные электрозатраты. В частном доме можно использовать газ или твердотопливный котел. В многоквартирном доме выбор небогатый. Или ЦО, или электроотопление".

Поэтому, поясняет эксперт, проводя мероприятия по максимальной защите объектов энергетики средствами ПВО — ПРО и реализуя работоспособность генерации, безусловно, требуется реально создать условия для замещения прямого электроотопления на более эффективные способы отопления.

"Первым, самым простым способом, является тарифное регулирование потребления в пиковые часы, за счет перехода крупных электропотребитей на трехтарифную систему учета и оплаты потребления электроэнергии, – подчеркивает Игорь Черкашин. – Параллельно нужно вести разъяснительную работу с населением о том, что следует сократить использование мощных потребителей в часы пика (электрочайник, микроволновка, тостеры, кофеварки и так далее). Третий шаг – стимулирование бизнеса с большим потреблением в часы пика сократить электропотребление за счет мероприятий по энергоэффективности, использования локальной генерации, изменения графика работы. Список можно продолжать, но всё сводится к определению – кризисный энергоменеджмент. Это не для галочки, а для результатов...".

Нам необходимо разобраться с состоянием тепловых блоков

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко поделился таким мнением:

Практически половину дня мы вынуждены были импортировать ее из стран ЕС (Румыния, Польша, Словакия) по аварийной схеме. Понятно, что при падении температуры, как отмечает Кудрицкий, нам сложно на имеющихся мощностях вырабатывать необходимое количество электроэнергии. Но как тогда понимать ранее звучащие заявления представителей власти, что мы готовы к новому отопительному сезону на сто процентов? Что только обстрелы могут помешать нам нормальной пройти осень-зиму-начало весны? На данный момент серьезных ударов по нашей генерации не было. По крайней мере, если сравнивать с прошлым годом. Так в чем же дело? Почему мы вынуждены уже сейчас импортировать электроэнергию по 9-10 часов в сутки?". "Действительно, в энергосети вчера были максимальные проблемы с генерацией и передачей электроэнергии

Судя по ситуации, нам ранее рассказывали небылицы, а мощной, продуманной, эффективной подготовке к новому отопительному сезону проведено не было, считает Олег Попенко. Угля – дефицит. Газ – экономят. Вот и импортируют электроэнергию из ЕС, не ясно, каким образом рассчитываясь за это, отмечает эксперт.

"Нам необходимо разобраться, наконец, с состоянием тепловых блоков. Что это за подготовка к отопительному сезону, если за последние месяц-полтора раз 15-20 блоки тепловых станций вылетали в аварийный капитальный ремонт? Также следует решить вопрос с наличием угля. Реально его на складах — мизер. Кроме того, важно разобраться с финансовой составляющей энергоотрасли. Взаимные долги между Энергоатомом, Гарантированным покупателем, Укрэнерго, Поставщиками Универсальной Услуги, "зелеными" инвесторами доходят до 200 млрд. А это, в свою очередь, влияет на закупку угля, проведение капремонтов, аварийных, текущих ремонтов", – заключает Олег Попенко.

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