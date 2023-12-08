Когда наступит сложный период: в Укрэнерго предупредили украинцев

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Кравцев Сергей
В энергосистеме возникают проблемы, когда снижается температура. Украинской генерации сложно покрывать потребность имеющимся составом. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Энергосети Украины. Фото: из открытых источников
В "Укрэнерго" считают, что ситуацию исправит вывод из ремонта всех энергоблоков в течение декабря. Кроме того, в компании призывали принять необходимые регуляторные решения, чтобы привлечь импорт из Европы.
По словам Кудрицкого, ближе к Новому году зачастую потребление электроэнергии несколько снижается.
Читайте также на портале "Комментарии" - самая сложная часть зимы еще впереди, а поэтому Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Также издание "Комментарии" сообщало — результативность мобильных огневых групп очень серьезно выросла за крайние три-четыре месяца. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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