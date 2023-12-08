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Когда наступит сложный период: в Укрэнерго предупредили украинцев

Владимир Кудрицкий отметил, что необходимо принять решения для привлечения импорта из Европы

сегодня, 09:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В энергосистеме возникают проблемы, когда снижается температура. Украинской генерации сложно покрывать потребность имеющимся составом. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Когда наступит сложный период: в Укрэнерго предупредили украинцев

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

"Что касается нашей генерации, то, как видим, время от времени, когда температура падает, то украинской генерации трудно имеющимся составом покрывать генерацию", — отметил глава правления. 


В "Укрэнерго" считают, что ситуацию исправит вывод из ремонта всех энергоблоков в течение декабря. Кроме того, в компании призывали принять необходимые регуляторные решения, чтобы привлечь импорт из Европы.

По словам Кудрицкого, ближе к Новому году зачастую потребление электроэнергии несколько снижается.

"Обычно в первые дни января потребление не очень высокое... Поэтому в принципе у нас впереди еще потенциально может быть одна-две напряженных недели, особенно, если температуры будут низкими. Ближе к Новому году потребление в системе будет спадать", — подытожил Владимир Кудрицкий.

Читайте также на портале "Комментарии" - самая сложная часть зимы еще впереди, а поэтому Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Также издание "Комментарии" сообщало — результативность мобильных огневых групп очень серьезно выросла за крайние три-четыре месяца. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.




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