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ВСУ начали больше сбивать вражеских дронов: Игнат рассказал, в чем секрет

В прошлом году у Украины не было подразделений, оснащенных соответствующим вооружением и приборами

сегодня, 14:12
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Кравцев Сергей
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Результативность мобильных огневых групп очень серьезно выросла за крайние три-четыре месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

ВСУ начали больше сбивать вражеских дронов: Игнат рассказал, в чем секрет

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что в прошлом году не было таких подразделений, оснащенных соответствующим вооружением и приборами. 


"Сейчас это исправлено, потому что с опытом приходит понимание как лучше и эффективнее уничтожать врага. Это сейчас применяется на практике и помогает экономить дефицитные для нас зенитные управляемые ракеты, а также авиацию", — подчеркнул Игнат.

По его словам, враг планирует атаку дронов заранее, он использует разные маршруты, но точек входа в воздушное пространство Украины несколько — с оккупированных территорий или с территории России – это Курская, Брянской области. 

Юрий Игнат отметил, что дроны заходят в оккупированную часть Запорожской области и оттуда уже разлетаются по разным маршрутам. "Иногда маршрут сильно не меняется, может быть 10-15 км влево – вправо от предыдущего. 

"Казалось бы, что это не много, но для мобильной огневой группы это слишком большая территория, чтобы среагировать и отстреляться по этому дрону, поскольку радиус поражения и крупнокалиберных пулеметов, и ПЗРК, к сожалению, ограничен", — объяснил Игнат.

Читайте также на портале "Комментарии" — самая сложная часть зимы еще впереди, а поэтому Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eEmlvcSyvFA
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