ВСУ начали больше сбивать вражеских дронов: Игнат рассказал, в чем секрет

Результативность мобильных огневых групп очень серьезно выросла за крайние три-четыре месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что в прошлом году не было таких подразделений, оснащенных соответствующим вооружением и приборами.

"Сейчас это исправлено, потому что с опытом приходит понимание как лучше и эффективнее уничтожать врага. Это сейчас применяется на практике и помогает экономить дефицитные для нас зенитные управляемые ракеты, а также авиацию", — подчеркнул Игнат.

По его словам, враг планирует атаку дронов заранее, он использует разные маршруты, но точек входа в воздушное пространство Украины несколько — с оккупированных территорий или с территории России – это Курская, Брянской области.

Юрий Игнат отметил, что дроны заходят в оккупированную часть Запорожской области и оттуда уже разлетаются по разным маршрутам. "Иногда маршрут сильно не меняется, может быть 10-15 км влево – вправо от предыдущего.

"Казалось бы, что это не много, но для мобильной огневой группы это слишком большая территория, чтобы среагировать и отстреляться по этому дрону, поскольку радиус поражения и крупнокалиберных пулеметов, и ПЗРК, к сожалению, ограничен", — объяснил Игнат.

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