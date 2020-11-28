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Раскрыта реальная причина смерти Марадоны

Причиной трагического события стал острый отек легких

сегодня, 12:30
Автор:

Елизавета Черных

25 ноября мир узнал о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Известный футбольный игрок скончался в возрасте 60 лет. 

Раскрыта реальная причина смерти Марадоны

ФОТО: Из открытых источников

В аргентинских СМИ озвучили реальную причину смерти Марадоны: сердце экс-футболиста остановилось из-за острого отека легких. Его спровоцировала хроническая сердечная недостаточность. 

По результатом проведенной аутопсии, специалисты обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, вызывающую увеличение камер сердца. Медицинские работники отметили, что сердце Марадоны было больше нормы в два раза.

СМИ также сообщают, что мочу и кровь скончавшегося футболиста взяли анализ, который отправят в лабораторию для проверки следов наркотических веществ, алкоголя или других токсичных веществ. 

Напомним, что после смерти Марадоны, его адвокат Матиас Морли сообщил, что планирует начать расследование гибели Диего Марадоны. По словам правозащитника, футболист длительное время находился без присмотра медицинских работников, которых наняли специально для наблюдения за Марадоной после операции. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что сын Диего Марадоны, итальянский футболист Диего Синагра, который проходил лечение от коронавируса, попал в реанимацию. Его состояние ухудшилось после того, как он узнал о смерти своего отца.




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Источник: https://www.clarin.com/deportes/ultimos-minutos-maradona-enfermera-dijo-escucho-moverse-7-30_0_DPu6TIdOe.html
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