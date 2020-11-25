Умер легендарный футболист Диего Марадона

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Елизавета Черных
Сегодня, 25 ноября, скончался легендарный аргентинский футболист, тренер сборной Аргентины Диего Марадона. Всемирно известному футбольному игроку было 60 лет.
ФОТО: Из открытых источников
Недавно футболист перенес тяжелую операцию на головном мозге, ему удалили гематому, которая образовалась из-за тромба. Операция прошла успешно. По словам врачей, состояние Марадоны было удовлетворительным и он был вписан с больницы 11 ноября.
Однако, сегодня аргентинское издание Clarin сообщило о том, что сердце Диего Марадоны остановилось.
За свою блестящую футбольную карьеру, он провел 91 матч в составе сборной Аргентины и забил 34 гола. Футболист также удостаивался звания Чемпиона мира 1986-го года, Вице-чемпиона мира 1990-го, Чемпиона Аргентины и множества других престижных футбольных наград.
Диего Марадону также признавали одним из лучших футболистов ХХ века, а также лучшим футболистом в истории мировых футбольных чемпионатов по версии газеты "The Times".
Как сообщали "Комментарии" ранее, умер популярный советский актер, сыгравший роли в десятках фильмов.
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