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Сын Марадоны попал в реанимацию

Сына легендарного футболиста перевели в реанимацию после того, как он узнал о смерти отца

сегодня, 21:58
Автор:

Елизавета Черных

Сын Диего Марадоны, итальянский футболист Диего Синагра, который проходил лечение от коронавируса, попал в реанимацию. Его состояние ухудшилось после того, как он узнал о смерти своего отца. 

Сын Марадоны попал в реанимацию

ФОТО: Из открытых источников

По словам представителя СМИ Танкреди Палмьери, Синагра узнал о том, что его отец скончался, от известного журналиста "желтой прессы", который позвонил, чтобы зафиксировать реакцию футболиста на трагедию. После этого 34-летний сын Марадоны был переведен в реанимационное отделение для продолжения лечения. 

Напомним, что 25 ноября ушел из жизни легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. По официальным данным, выдающийся футбольный игрок умер от остановки сердца в возрасте 60 лет. Известно, что незадолго до смерти Марадона перенес серьезную операцию на головном мозге. 

Однако, адвокат футболиста Матиас Морли сообщил, что планирует начать расследование гибели Диего Марадоны. По словам правозащитника, футболист длительное время находился без присмотра медицинских работников, которых наняли специально для наблюдения за Марадоной после операции. 




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Источник: https://sport.24tv.ua/ru/syn-maradony-popal-reanimaciju-prichina-novosti-futbola_n1469695
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