Адвокат Марадоны требует расследовать смерть футболиста

Новость о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны потрясла футбольный мир. По официальным данным, выдающийся футболист умер от остановки сердца в возрасте 60 лет. Известно, что незадолго до смерти Марадона перенес серьезную операцию на головном мозге.

ФОТО: Из открытых источников

Адвокат легенды футбола Матиас Морли сообщил, что планирует начать расследование гибели Диего Марадоны. По словам правозащитника, футболист длительное время находился без присмотра медицинских работников, которых наняли специально для наблюдения за Марадоной после операции.

Матиас Морли также высказал претензию в адрес скорой помощи. По его словам, медики ехали слишком долго, в следствии чего не успели оказать Марадоне необходимую помощь.

"Скорая помощь ехала более получаса, что было преступным идиотизмом. Эти факты не должны быть забыты, мы потребуем расследования", — написал правозащитник в своем Twitter-аккаунте.

Ранее "Комментарии" писали, что итальянский футбольный клуб "Наполи" сообщил о намерении переименовать свой стадион в Неаполи в честь легенды Диего Марадоны.









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