Протасевич и Донбасс: что известно о задержанном в Беларуси журналисте

Задержанный в Беларуси основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был ранен на фронте, однако он посещал Донбасс в качестве работника СМИ. Об этом во время ток-шоу "Право на власть" рассказал народный депутат Юрий Гузь.



Роман Протасевич. Фото из открытых источников

Роман Протасевич, которого задержали во время принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, "личный друг и побратим" нардепа.

"Он ехал на фронт в полк "Азов", который возглавлял Андрей Билецкий, как фотограф, помогая в борьбе украинцам с РФ. Я хочу, чтобы все украинцы это знали — молодой парень, которому тогда было 19 лет... Этот парень в 19 лет приехал через Луцк и поехал на фронт", — рассказал Гузь.

В начале войны на Донбассе, семь лет назад, многие белорусы поддержали украинцев в борьбе с российской агрессией, подчеркнул политик.

"Протасевич уехал как журналист. Он был ранен. Мы его переправляли дальше в Польшу лечиться. Мы сейчас говорим о человеке, который является блоггером, одним из редакторов очень известного Telegram -канала с 2,2 млн подписчиков", — отметил нардеп.

Задержанному в Минске Протасевичу сломали нос. Сотрудники КГБ Беларуси в ночь задержания парня били, добавил Гузь. В СИЗО также находится девушка Романа — гражданка РФ София Сапега.



На выступлении в белорусском парламенте Лукашенко назвал Протасевича "подонком", обвинил его в убийстве людей на Донбассе и подготовке "бойни" в Беларуси. Он также заявил, что задержание журналиста и его девушки "суверенное дело" Беларуси. 27 мая к Роману Протасевичу впервые пустили его адвоката Инессу Аленскую. Юрист сообщила, что с журналистом все в порядке, однако о статусе ее подзащитного пока ничего не известно.

Позже стало известно, что российские наемники из "ЛНР" завели "дело" на Романа Протасевича. Боевики обвиняют его в участии в боевых действиях на Донбассе в составе украинского полка "Азов".



Девушку Протасевича подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных в 2020 году.

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