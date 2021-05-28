Протасевич и Донбасс: что известно о задержанном в Беларуси журналисте

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Наталья Некрасова
Задержанный в Беларуси основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был ранен на фронте, однако он посещал Донбасс в качестве работника СМИ. Об этом во время ток-шоу "Право на власть" рассказал народный депутат Юрий Гузь.
Роман Протасевич. Фото из открытых источников
Роман Протасевич, которого задержали во время принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, "личный друг и побратим" нардепа.
В начале войны на Донбассе, семь лет назад, многие белорусы поддержали украинцев в борьбе с российской агрессией, подчеркнул политик.
Задержанному в Минске Протасевичу сломали нос. Сотрудники КГБ Беларуси в ночь задержания парня били, добавил Гузь. В СИЗО также находится девушка Романа — гражданка РФ София Сапега.
На выступлении в белорусском парламенте Лукашенко назвал Протасевича "подонком", обвинил его в убийстве людей на Донбассе и подготовке "бойни" в Беларуси. Он также заявил, что задержание журналиста и его девушки "суверенное дело" Беларуси. 27 мая к Роману Протасевичу впервые пустили его адвоката Инессу Аленскую. Юрист сообщила, что с журналистом все в порядке, однако о статусе ее подзащитного пока ничего не известно.
Позже стало известно, что российские наемники из "ЛНР" завели "дело" на Романа Протасевича. Боевики обвиняют его в участии в боевых действиях на Донбассе в составе украинского полка "Азов".
Девушку Протасевича подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных в 2020 году.
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Игорь
сегодня, 01:23
Таких мерзавцев-убийц и подстрекателей гражданской войны нужно однозначно пускать в расход