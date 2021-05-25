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Чем Лукашенку завинила девушка белорусского журналиста Протасевича

Женщину задержали на 72 часа

сегодня, 18:12
Автор:

Данило Матюха

Белорусские силовики задержали гражданку Российской Федерации Софию Сапегу, которая является девушкой местного оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отмечает ТАСС.

Чем Лукашенку завинила девушка белорусского журналиста Протасевича

София Сапега - фото: Instagram

По ее словам, Сапегу вместе с Протасевичем сняли с рейса авиакомпании Ryanair и задержали на 72 часа. Сейчас женщине инкриминируют подозрение в нескольких преступлениях, которые произошли в период с августа по сентябрь 2020 года.

"По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения или освобождения", — добавила Захарова.

О каких именно преступлениях идет речь в обвинении на данный момент не известно.

Напомним, что с 26 мая 2021 Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Таким образом украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.

Также 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.

Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

Ранее сообщалось, что народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" из-за его поддержки белорусского режима.


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Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4750466
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