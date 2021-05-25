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Главная Новости Общество происшествия Как изменится авиасообщение между Украиной и Беларусью после скандального задержания Протасевича
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Как изменится авиасообщение между Украиной и Беларусью после скандального задержания Протасевича

Украина закрывает свое авиапространство для белорусских самолетов

сегодня, 13:10
Автор:

Данило Матюха

С 26 мая 2021 Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Как изменится авиасообщение между Украиной и Беларусью после скандального задержания Протасевича

Авиасообщение - фото из открытых источников

Соответствующее решение было принято сегодня, 25 мая, на заседании правительства.

"Только что на внеочередном заседании Правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэроруху" принять необходимые меры для прекращения авиасообщения с Беларусью", — отметил чиновник.

Таким образом украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Кроме этого, по словам политика, Госпогранслужба получила приказ прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь на таможенных пунктах аэропортов.

Шмыгаль подчеркнул, что такие меры украинского правительства были приняты для сохранения безопасности пассажиров в связи с нарушением Конвенции о международной гражданской авиации белорусской стороной.

Напомним, что 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.

Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

По этому поводу "Комментарии" узнали у экспертов, как расценивать такие методы задержания неугодных Лукашенко и как могут развиваться события дальше. Подробную информацию вы можете получить, прочитав наш материал.


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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/109
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