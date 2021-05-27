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Почему так называемая "ЛНР" завела уголовное дело на Протасевича

Террористы обвиняют журналиста в "терроризме"

сегодня, 17:44
Автор:

Данило Матюха

Российские наемники из "ЛНР" возбудили дело против белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, задержанного в Минске. Об этом сообщает Интерфакс.

Почему так называемая "ЛНР" завела уголовное дело на Протасевича

Роман Протасевич - фото из открытых источников

"Генпрокуратура" псевдореспублики обвинила его в участии в боевых действиях на Донбассе в составе полка Национальной гвардии Украины "Азов".

По информации журналистов, боевики подчеркнули, что считают это украинское подразделение "террористическим". По версии "следствия" оккупантов, летом 2014 года Протасевич якобы добровольно вступил в ряды "Азова" и до зимы 2015 года воевал на Донбассе. Все это время он якобы занимал должность заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты.

Напомним, что на выступлении в белорусском парламенте так называемый глава Белоруси Александр Лукашенко назвал оппозиционера подонком, обвинил его в убийстве людей на востоке Украины и подготовке "бойни" в стране. Также политик назвал задержание журналиста и его девушки "суверенным делом" своего государства.

Отметим, что что девушку Романа Протасевича Софию Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с августа по сентябрь 2020 года.

Добавим, что с 26 мая 2021 года Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.

Кроме того, 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.

Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.


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Источник: https://www.interfax.ru/russia/769167
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