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Подонок и убийца: в чем Лукашенко обвинил Протасевича

Президент РБ резко высказался о задержанном журналисте Протасевиче

сегодня, 14:02
Автор:

Данило Матюха

Самопровозглашённый президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обвинил задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича в подготовке "кровавого мятежа". Об этом сообщает "Беларусь Сегодня".

Подонок и убийца: в чем Лукашенко обвинил Протасевича

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

На выступлении в белорусском парламенте так называемый глава государства назвал оппозиционера подонком, обвинил того в убийстве людей на востоке Украины и подготовке "бойни" в стране.

"Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. Собственно, и здесь в Беларуси он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж", — сказал Лукашенко.

Также политик назвал задержание журналиста и его девушки "суверенным делом" своего государства.

Напомним, что девушку Романа Протасевича Софию Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с августа по сентябрь 2020 года.

Добавим, что с 26 мая 2021 года Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.

Кроме того, 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.

Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.


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Источник: https://www.sb.by/articles/prezident-otsenivaet-na-otlichno-deystviya-voennykh-pri-nedavnem-intsidente-s-aviareysom-afiny-vilnyu.html
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