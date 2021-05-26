Подонок и убийца: в чем Лукашенко обвинил Протасевича

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Данило Матюха
Самопровозглашённый президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обвинил задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича в подготовке "кровавого мятежа". Об этом сообщает "Беларусь Сегодня".
Александр Лукашенко - фото из открытых источников
На выступлении в белорусском парламенте так называемый глава государства назвал оппозиционера подонком, обвинил того в убийстве людей на востоке Украины и подготовке "бойни" в стране.
Также политик назвал задержание журналиста и его девушки "суверенным делом" своего государства.
Напомним, что девушку Романа Протасевича Софию Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с августа по сентябрь 2020 года.
Добавим, что с 26 мая 2021 года Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
Кроме того, 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.
Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.
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