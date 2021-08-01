Пропавшего судью Чауса нашли в Украине: что происходит и к чему все это может привести

Триллер с делом похищенного весной в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса продолжается. Его обнаружили в Винницкой области 30 июля. В тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) отобрала его у полиции, а Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пыталось отобрать у СБУ. 31 июля пресс-служба СБУ завила, что Чаусу оказывают соответствующую медицинскую помощь, приняты меры для обеспечения его безопасности. Что происходит – и к чему всё это может привести?

Николай Чаус - фото из открытых источников

Всё, что мы сейчас наблюдаем в ситуации вокруг Чауса — результат неудачных "реформ", которые были нам навязаны извне, и направлены на уничтожение правоохранительной системы Украины. Такого мнения придерживается адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко.

"Во время так называемых гонок, которые устроили как раз работники НАБУ, а не СБУ, автомобиль НАБУ сбил мотоциклиста, который к счастью остался жив. Насколько известно, никто за это ответственности не понес, – отмечает эксперт. – Происходящее вокруг Чауса – еще один сигнал для президента Зеленского, что украинская правоохранительная система нуждается в оздоровлении. Причем именно на государственном уровне, на уровне Украины, а не в ракурсе того, что нам навязывают "партнеры" извне".

Сергей Войченко уверен, что у сотрудников СБУ были все основания действовать по отношению к Чаусу так, как они действовали.

"Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность следователей применять к участникам уголовного производства меры обеспечения их безопасности. С моей точки зрения, в случае с Чаусом так и было, – подчеркивает адвокат. – Можем ли мы получить резонансные заявления от Чауса? Очевидно, что да. Будут ли они? Это исключительно позиция самого Чауса — готов ли он озвучить громкие фамилии и рассказать те или иные подробности".

По мнению Сергея Войченко, президенту следует поставить вопрос о реорганизации НАБУ.

"Бюро в очередной раз показало, что действует не в интересах Украины. Как вариант — следовало бы его присоединить путем поглощение к Государственному бюро расследований. Соответственно, можно было бы сэкономить на Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). А средства, которые были бы сэкономлены на ликвидации Высшего антикоррупционного суда (ВАС), являющегося специальным судом (что идет вразрез с Конституцией Украины), следовало бы направить на улучшение условий работы судов общей юрисдикции. Очевидно, что это улучшило бы доступ граждан к правосудию", – считает Сергей Войченко.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что есть решение Банковой контролировать дело Чауса. А потом его похищение в Молдове и попытки легитимизации в Украине – это звенья одной цепи.

"Но в этом уравнении есть интересы еще одной стороны, а именно НАБУ, которое пытается вывести дело в Чаус в некое самостоятельное производство и не привносить сюда политический заказ, – отмечает Виталий Кулик. – Часу нужен внешнему управляющему для давления на ключевых игрок в Украине – как на нынешнюю власть (Зеленского и Ко), так и на прошлую – Порошенко и его режим. НАБУ активно подключается. Очевидно, что у Бюро есть возможность контролировать некие потоки информации. И оно сработала достаточно оперативно, преследуя авто СБУ. Подключились к этому делу и говорящие головы фан-клуба директора НАБУ Сытника в попытке отбить Чауса".

По мнению эксперта, попытка НАБУ вернуть дело Чауса в свою юрисдикцию вряд ли завершится успехом.

"У кого сейчас Чаус, тот и будет его танцевать. А учитывая, что Чаус стал настолько смешным персонажем (после его похищение, странных заявлений в Телеграмм канале, появления в одних трусах в каком-то селе Винницкой области), попытка вести самостоятельную игру, вырваться из порочных цепей обязательств не будет восприниматься серьезно. И скорее всего, ему придется танцевать под дудку тех, у кого он находится", – прогнозирует Виталий Кулик.

Он считает понятной позицию НАБУ. Подчеркивает, что это именно их производство – о коррупции, а не о незаконном пересечении границы, похищении (которые стали лишь следствием).

"Это компетенция именно НАБУ. И то, что это у них это дело утащили из-под носа, вызывает у Бюро некую обиду. А вообще всё происходящее напоминает нелепую детскую игру. СБУ (и стоящая за ней Банковая) с НАБУ (и стоящие за ней силаы) не поделили Чауса. Выглядит наивно, смешно, глупо, неудобно перед западными партнерами. Непонятно как наши власти будут объяснять всё это Молдове, Вашингтону, Брюсселю, Берлину. Вся эта схема больше напоминает какие-то детские разводки, а не серьезную операцию с продуманными последствиями и схемой решений", – резюмирует Виталий Кулик.

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий не сомневается, что дискредитирующая нашу страну операция с Чаусом (и в Молдове, и в Украине) была проведена по приказу и с ведома Зеленского.



"Молдова уже собиралась отдавать его Украине по решению суда. И в этот момент, который был очень важен для определения европейского будущего Молдовы, что является важным интересом Украины, произошла история с похищением Чауса. Очевидно, кто-то в окружении Зеленского сообщил ему, что через Чауса можно найти компромат на Порошенко. По сути, это вредительство с точки зрения наших международных позиций и отношений с естественным союзником — демократической властью Молдовы. Не говоря уже о том, что эта история могла негативно повлиять на результат досрочных парламентских выборов в Молдове", — подчеркивает Александр Палий.

По его мнению, явно незаконные действия касательно Чауса садят на крючок и самого Зеленского, к которому будет немало вопросов и наших зарубежных партнеров.

"Я бы на его месте очень присмотрелся к человеку, который спровоцировал всю эту резонансную историю", – говорит Александр Палий.

Напомним, по мнению руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаила Дяденко, ситуация с т.н. "похищением Чауса" чрезвычайно скандальна для Украины, независимо от того, кто произвел соответствующие неправовые действия.

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