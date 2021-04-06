Дело о похищении Чауса: кому может быть интересен экс-судья

Скандального бывшего судью Николая Чауса похитили в Молдове и якобы вывезли в Украину. "Комментарии" узнали у экспертов, что происходит, кому он может быть интересен и как могут события развиваться дальше.

Николай Чаус. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Скандальный бывший судья Николай Чаус, которого обвиняют в получении взятки в 150 тыс. долларов (он хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде), в 2016 году был объявлен в международный розыск. С того же года скрывался в Молдове, где поясняли, что экстрадиция беглого судьи в Украину затягивается, потому, что в Молдове проходит реформа судебной системы. А 3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса.

"Есть две основные версии похищения Чауса"

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что есть две основные версии похищения Чауса.

"Первая версия – это сделали украинские спецслужбы во взаимодействии со спецслужбами республики Молдова. И всё делается, чтобы привлечь Чауса к уголовной ответственности. А рассказать он может немало, в том числе о действиях прошлой власти, — отмечает Олег Стариков. – Вторая версия – Чауса похитила некая "третья сила", которая как раз таки не заинтересована в том, чтобы он давал показания".

Эксперт подчеркивает, что на данный момент достоверно неизвестно, где находится Чаус. По одним данным – в Румынии, по другим – в Украине и уже вовсю дает показания.

"Почему прошла версия о том, что он якобы в Румынии (и даже фото)? Возможно, план похищения был недостаточно проработан, пришлось на ходу придумывать легенду. Если это так, то похищением явно занимались непрофессионалы, которые предпринимали те или иные действия, исходя из сложившейся ситуации. Но даже если это сработали украинские спецслужбы, важно, чтобы задача была выполнена и Чаус доставлен в Украину, чтобы начались процессуальные действия. Свою порцию критики спецслужбы получат, но главное – чтобы дело было сделано", — считает Олег Стариков.

По его мнению, вряд ли к похищению причастны спецслужбы РФ.

"Если бы это сработали россияне, Чаус бы фигурировал не просто на фото с синяком, как сейчас, якобы в Румынии, а вовсю пел из РФ всё, что выгодно россиянам", — поясняет эксперт.

"Ситуация с так называемым "похищением Чауса" чрезвычайно скандальна для Украины"

По мнению руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаила Дяденко, ситуация с т.н. "похищением Чауса" чрезвычайно скандальна для Украины, независимо от того, кто произвел соответствующие неправовые действия.

"Если это дело спецслужб Украины, то мы нарушили международные соглашения и подорвали двухсторонние отношения между Украиной и республикой Молдова, новая президент которой недавно посещала нашу страну", — отмечает Михаил Дяденко.

По его мнению, происшедшее — дело рук определенных лиц, которые как-то хотят повилять на показания Чауса.

"Делается это еще и для того, чтобы "фактор Чауса" возымел общественный резонанс. И тем самым снизил общественный накал вокруг других резонансных событий в Украине. Третьей волны коронавируса, локдаунов, возможного появления расследования по срыву операции по задержанию "вагнеровцев". Кто бы не стоял за похищением Чауса – это еще одно подтверждение слабой дееспособности украинской правоохранительной системы, включая антикоррупционные органы", — резюмирует Михаил Дяденко.

Напомним, спецслужбы якобы скоро представят Николая Чауса в Киеве, об этом заявил адвокат Сергей Лысенко, которой связан с молдавскими адвокатами судьи Чауса.

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