Пропавшего судью Чауса нашли в Украине

Украинского судью Николая Чауса, которого похитили в Молдове, обнаружили в Украине. Он оказался в селе Мазуровка, что в Винницкой области. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на информированный источник в правоохранительных органах.

Николай Чаус - фото из открытых источников

Собеседник подтвердил, что староста села Мазуровка сообщил, что в населенном пункте обнаружили гражданина Чауса Николая Алексеевича, 1966 г.р. Чаус сообщил, что он был похищен неизвестными лицами и является судьей Днепровского райсуда Киева. После этого он был задержан правоохранительными органами.

Напомним, что скандальный бывший судья Николай Чаус, которого обвиняют в получении взятки в 150 тыс. долларов (он хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде), в 2016 году был объявлен в международный розыск. С того же года скрывался в Молдове, где поясняли, что экстрадиция беглого судьи в Украину затягивается, потому, что в Молдове проходит реформа судебной системы. А 3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса.

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло ранее заявлял, что к похищению Чауса причастны государственные украинские ведомства. Однако в МИД Украины опровергли данную информацию и заявили об участии третьей стороны в расследовании дела Молдовой.

Сам Чаус записывал видеоролик, в котором лично сообщал о собственном самочувствии и ближайших планах. Во время своей речи Чаус уверял, что с ним все в порядке, даже подшучивая над присутствием всех конечностей и челюсти.

По мнению руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаила Дяденко, ситуация с т.н. "похищением Чауса" чрезвычайно скандальна для Украины, независимо от того, кто произвел соответствующие неправовые действия.

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