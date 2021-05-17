logo
Русский Українська

BTC/USD

45242.82

ETH/USD

3500.76

LTC/USD

288.15

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Скандальный судья Чаус записал видеообращение: что известно (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандальный судья Чаус записал видеообращение: что известно (ВИДЕО)

В своей речи Николай Чаус подтвердил факт своего похищения — якобы случившегося в 2016 году

сегодня, 12:15
Автор:

Вечканова Елена

Одной из центральных тем нынешней информационной недели может стать возвращение одиозного бывшего судьи Николая Чауса в Украину. Подобные выводы можно сделать благодаря появлению видеозаписи, на которой Чаус лично сообщает о собственном самочувствии и ближайших планах.

Скандальный судья Чаус записал видеообращение: что известно (ВИДЕО)

Экс-судья Николай Чаус. Фото из открытых источников

Отметим, что ролик появился в информпространстве Украины из мессенджера Telegram. Канал, на котором видео опубликовано, названо именем скандального экс-судьи и, похоже, администрируется ним лично.

Во время своей речи Чаус представляется и сообщает, что с ним все в порядке, даже подшучивая над присутствием всех конечностей и челюсти.

При этом бывший чиновник не раскрывает информации о том, где сейчас находится. Однако спустя несколько реплик экс-судьи можно догадаться, что он пребывает за рубежом. Все потому, что, по его же словам, в ближайшее время он лишь планирует появиться в Украине.

Также Николай Чаус подчеркивает, что приедет с адвокатами, которые представляют его интересы. По мнению бывшего судьи, его возвращения боятся многие влиятельные люди. Чаус подчеркивает, что по приезду в Украину готов сотрудничать с украинскими правоохранительными органами — в т.ч. Национальным антикоррупционным бюро и Госбюро расследований.

Следует отметить, что во время своего обращения Чаус подтвердил факт того, что был похищен. При этом экс-судья утверждает, что подобное имело место пять лет назад, в 2016 году.

Также Николай Чаус обратился к своей супруге Светлане и попросил прощения за все произошедшее у нее и их детей. По его мнению, все, кто виноват в случившемся, вскоре обязательно будут наказаны.

Без внимания нельзя оставить тот момент, что видеоролик, загруженный в Telegram-канал, недвусмысленно намекает на связь Чауса с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Все дело в том, что если видео попробовать скачать на свой гаджет, файл сохранится под именем "Привет, Петр Алексеевич".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что более полугода назад Чаус был замечен на улицах Кишинева. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как эксперты оценивали различные версии якобы похищения Николая Чауса на территории Молдовы. Специалисты пытались проанализировать, кому подобные действия, связанные с экс-судьей, могут быть выгодными.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/chausua/6
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ