Скандальный судья Чаус записал видеообращение: что известно (ВИДЕО)

Одной из центральных тем нынешней информационной недели может стать возвращение одиозного бывшего судьи Николая Чауса в Украину. Подобные выводы можно сделать благодаря появлению видеозаписи, на которой Чаус лично сообщает о собственном самочувствии и ближайших планах.



Экс-судья Николай Чаус. Фото из открытых источников

Отметим, что ролик появился в информпространстве Украины из мессенджера Telegram. Канал, на котором видео опубликовано, названо именем скандального экс-судьи и, похоже, администрируется ним лично.

Во время своей речи Чаус представляется и сообщает, что с ним все в порядке, даже подшучивая над присутствием всех конечностей и челюсти.

При этом бывший чиновник не раскрывает информации о том, где сейчас находится. Однако спустя несколько реплик экс-судьи можно догадаться, что он пребывает за рубежом. Все потому, что, по его же словам, в ближайшее время он лишь планирует появиться в Украине.

Также Николай Чаус подчеркивает, что приедет с адвокатами, которые представляют его интересы. По мнению бывшего судьи, его возвращения боятся многие влиятельные люди. Чаус подчеркивает, что по приезду в Украину готов сотрудничать с украинскими правоохранительными органами — в т.ч. Национальным антикоррупционным бюро и Госбюро расследований.

Следует отметить, что во время своего обращения Чаус подтвердил факт того, что был похищен. При этом экс-судья утверждает, что подобное имело место пять лет назад, в 2016 году.

Также Николай Чаус обратился к своей супруге Светлане и попросил прощения за все произошедшее у нее и их детей. По его мнению, все, кто виноват в случившемся, вскоре обязательно будут наказаны.

Без внимания нельзя оставить тот момент, что видеоролик, загруженный в Telegram-канал, недвусмысленно намекает на связь Чауса с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Все дело в том, что если видео попробовать скачать на свой гаджет, файл сохранится под именем "Привет, Петр Алексеевич".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что более полугода назад Чаус был замечен на улицах Кишинева. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как эксперты оценивали различные версии якобы похищения Николая Чауса на территории Молдовы. Специалисты пытались проанализировать, кому подобные действия, связанные с экс-судьей, могут быть выгодными.

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