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Главная Новости Общество события Экс-судью Чауса допросили в СБУ: подробности
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Экс-судью Чауса допросили в СБУ: подробности

Сейчас бывшему судье оказывается медицинская помощь

сегодня, 15:15
Автор:

Елизавета Черных

Служба безопасности Украины будет обеспечивать безопасность бывшего судьи Николая Чауса, которого вчера обнаружили в селе Винницкой области после его исчезновения 3 апреля. Следователи СБУ организовали допрос экс-судьи. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. 

Экс-судью Чауса допросили в СБУ: подробности

Николай Чаус - фото из открытых источников

"Следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности", — заявили правоохранители. 

В СБУ также отметили, что в данный момент Чаусу оказывают помощь медики, а сама Служба находится в контакте с его супругой.

В правоохранительном ведомстве заявили, что будут принимать меры, которые необходимы для установления обстоятельств похищения бывшего судьи. 

Напомним, что ситуацию, сложившуюся вокруг Николая Чауса оценили эксперты. Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак считает, что в ситуации с бывшим судьей Николаем Чаусом украинские власти находятся в цугцва́нге, когда новый ход ведёт только к ухудшению позиции. А Адвокат, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко подчеркивает, что с правовой точки зрения ситуация Чаусом – довольно печальная.

Эксперт не понимает, кому и зачем нужно было похищение Чауса. Ведь всё шло к его экстрадиции, после чего всё процессуально было бы чисто. Из публикаций в СМИ, в том числе молдавских, понятно, что к похищению Чауса как-то причастны сотрудники украинских спецслужб,  И ему хотелось бы получить четкие ответы от нашей власти – что произошло, чья это была инициатива, кто ответственен за это и кто понесет наказание.




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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/chausa-doprosili-zashchitoy-poluchaet-meditsinskuyu-1627729249.html
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