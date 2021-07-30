Пропавшего судью Чауса нашли в Украине: что будет дальше и кто может попасть под удар

Бывшего судью Николая Чауса, которого ранее похитили в Молдове, нашли в Украине. Как могут события развиваться дальше? Кто рискует попасть под удар в связи с делом Чауса?

Николай Чаус - фото из открытых источников

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак считает, что в ситуации с бывшим судьей Николаем Чаусом украинские власти находятся в цугцва́нге, когда новый ход ведёт только к ухудшению позиции.

"К сложившейся ситуации возникает масса вопросов, – отмечает эксперт. – Начиная с того, почему судья решил сдаться именно сейчас – и заканчивая тем, почему он находился совершенно один, без соответствующей охраны, в селе, которое находится всего в 70 км от границы с Молдовой".

Иван Ступак напоминает, что руководство Украины в лице президента Владимира Зеленского неоднократно отрицало свою причастность к похищению на территории Молдовы Николая Чауса.

"Очевидно, что новость о внезапном появление беглеца привела в замешательство Офис президента. Поэтому СБУ получила срочное указание любыми средствами скрыть данный факт, даже путем его "похищения" у сотрудников Национальной полиции", – предполагает эксперт.

По его мнению, есть три варианта дальнейшего развития событий.

Вариант №1

Власти будут всячески отрицать факт сегодняшнего появления Николая Чауса в селе Мазуривка Винницкой области, обвиняя СМИ в распространении заранее неправдивой информации.

Вариант №2

Николай Чаус, по согласованию с Офисом Генпрокурора, будет немедленно помещен в СИЗО СБУ в рамках ранее неизвестного уголовного производства. Таким образом его надолго изолируют от общества. Данный ход позволит Офису президента получить некоторую передышку и организовать тактику своей обороны.

Вариант №3

Самый ужасный. Николай Чаус превратился для властей страны в "чемодан без ручки", его пребывание в стране только множит проблемы и не дает ранее запланированных выгод. Поэтому может реализоваться ситуация, когда беглец исчезнет навсегда.

"Основной и единственной политической жертвой такого скандала, очевидно, станет президент Украины Владимир Зеленский, – отмечает Иван Ступак. – На международном уровне он получит значительное ухудшение добрососедских отношений с Республикой Молдова, а внутри страны – очередной скандал уровнем не ниже "Вагнерагейта".

Адвокат, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко подчеркивает, что с правовой точки зрения ситуация Чаусом – довольно печальная.

"То, на что могло бы рассчитывать общество – эффективное и полное расследование коррупции в украинской судебной системе и высших эшелонах власти, – может не произойти. Исходя из неправомерных действий связанных с похищением Часуса с территории Молдовы и переправлением его в Украину, чистота процессуальных действий, которые очень важны в любом судебном процессе, остается под вопросом. Чаус имеет высокие возможности уйти от наказания. И у него нет никакого интереса помогать раскрытию системы коррупции в Украине, давать правдивые показания, способные лечь в основу приговора, который устоит в суде", – поясняет Михаил Дяденко.

Эксперт не понимает, кому и зачем нужно было похищение Чауса. Ведь всё шло к его экстрадиции, после чего всё процессуально было бы чисто.

"Из публикаций в СМИ, в том числе молдавских, понятно, что к похищению Чауса как-то причастны сотрудники украинских спецслужб, – отмечает эксперт. – И хотелось бы получить четкие ответы от нашей власти – что произошло, чья это была инициатива, кто ответственен за это и кто понесет наказание".

Напомним, по мнению руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаила Дяденко, ситуация с т.н. "похищением Чауса" чрезвычайно скандальна для Украины, независимо от того, кто произвел соответствующие неправовые действия.





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