Пропавшего судью Чауса нашли в Украине: что будет дальше и кто может попасть под удар

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Ольга Чародий
Бывшего судью Николая Чауса, которого ранее похитили в Молдове, нашли в Украине. Как могут события развиваться дальше? Кто рискует попасть под удар в связи с делом Чауса?
Николай Чаус - фото из открытых источников
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по
вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак считает, что в ситуации
с бывшим судьей Николаем Чаусом украинские власти находятся в цугцва́нге, когда
новый ход ведёт только к ухудшению позиции.
Иван Ступак напоминает, что руководство Украины в лице
президента Владимира Зеленского неоднократно отрицало свою причастность к
похищению на территории Молдовы Николая Чауса.
"Очевидно, что новость о внезапном появление беглеца привела
в замешательство Офис президента. Поэтому СБУ получила срочное указание любыми
средствами скрыть данный факт, даже путем его "похищения" у сотрудников
Национальной полиции", – предполагает эксперт.
По его мнению, есть три варианта дальнейшего развития
событий.
Вариант №1
Власти будут всячески отрицать факт сегодняшнего появления
Николая Чауса в селе Мазуривка Винницкой области, обвиняя СМИ в распространении
заранее неправдивой информации.
Вариант №2
Николай Чаус, по согласованию с Офисом Генпрокурора, будет
немедленно помещен в СИЗО СБУ в рамках ранее неизвестного уголовного
производства. Таким образом его надолго изолируют от общества. Данный ход
позволит Офису президента получить некоторую передышку и организовать тактику
своей обороны.
Вариант №3
Самый ужасный. Николай Чаус превратился для властей страны в
"чемодан без ручки", его пребывание в стране только множит проблемы и не дает
ранее запланированных выгод. Поэтому может реализоваться ситуация, когда беглец
исчезнет навсегда.
"Основной и единственной политической жертвой такого скандала, очевидно, станет президент Украины Владимир Зеленский, – отмечает Иван Ступак. – На международном уровне он получит значительное ухудшение добрососедских отношений с Республикой Молдова, а внутри страны – очередной скандал уровнем не ниже "Вагнерагейта".
Адвокат, руководитель Центра правового анализа и исследования
политических рисков Михаил Дяденко подчеркивает, что с правовой точки зрения
ситуация Чаусом – довольно печальная.
"То, на что могло бы рассчитывать общество – эффективное и
полное расследование коррупции в украинской судебной системе и высших эшелонах
власти, – может не произойти. Исходя из неправомерных действий связанных с
похищением Часуса с территории Молдовы и переправлением его в Украину, чистота
процессуальных действий, которые очень важны в любом судебном процессе,
остается под вопросом. Чаус имеет высокие возможности уйти от наказания. И у
него нет никакого интереса помогать раскрытию системы коррупции в Украине,
давать правдивые показания, способные лечь в основу приговора, который устоит в
суде", – поясняет Михаил Дяденко.
Эксперт не понимает, кому и зачем нужно было похищение Чауса.
Ведь всё шло к его экстрадиции, после чего всё процессуально было бы чисто.
"Из публикаций в СМИ, в том числе молдавских, понятно, что к
похищению Чауса как-то причастны сотрудники украинских спецслужб, – отмечает
эксперт. – И хотелось бы получить четкие ответы от нашей власти – что
произошло, чья это была инициатива, кто ответственен за это и кто понесет наказание".
Напомним, по мнению руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаила Дяденко, ситуация с т.н. "похищением Чауса" чрезвычайно скандальна для Украины, независимо от того, кто произвел соответствующие неправовые действия.
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