Придет похолодание: какой будет погода в Украине на Пасху

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В
2022 году православные христиане празднуют Пасху 24 апреля, и погода обещает
быть в этот день достаточно прохладной, как для середины весны. Об этом
сообщает народный синоптик Владимир Деркач.
Погода в Украине на Пасху (фото из открытых источников)
В
середине текущего месяца, по словам эксперта, украинцам стоит готовиться к
похолоданию, ночью в некоторых регионах возможны ночные заморозки. В конце
апреля прогнозируются дожди, но температура воздуха будет комфортной, иногда
возможны перепады в сторону "минуса".
Еще
один украинский синоптик Станислав Щедрин также спрогнозировал похолодание на
Пасху и осадки в виде дождя. Где-то после 20 апреля в Украине начнутся
ухудшаться погодные условия и такой прогноз продержится до 29-30 числа.
В
Киеве, согласно прогнозу от Gismeteo, 24 апреля, пройдет дождь, а температура
воздуха прогреется до +14 градусов. На востоке страны столбики термометра в
дневное время поднимутся до +14…+19 градусов, а в западных регионах составят +4…+7
градусов.
Напомним,
что начальник отдела
агрометеорологии “Укргидрометцентра” убеждена, что последующие пять лет в Украине и мире будут самыми теплыми в истории наблюдений.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что одной из самых серьезных
глобальных проблем на Земле является изменение климата. И если не предпринимать
никаких мер, то человечеству грозит опасность. Недавно китайские ученые
заявили, что к 2100 году лето в Северном полушарии может длиться не три, а целых шесть месяцев.
Читайте
также, что Гольфстрим — мощное теплое атлантическое течение, впервые рекордно замедлилось: какими изменениями в климате это грозит.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости