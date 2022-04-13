Придет похолодание: какой будет погода в Украине на Пасху

В 2022 году православные христиане празднуют Пасху 24 апреля, и погода обещает быть в этот день достаточно прохладной, как для середины весны. Об этом сообщает народный синоптик Владимир Деркач.

Погода в Украине на Пасху (фото из открытых источников)

В середине текущего месяца, по словам эксперта, украинцам стоит готовиться к похолоданию, ночью в некоторых регионах возможны ночные заморозки. В конце апреля прогнозируются дожди, но температура воздуха будет комфортной, иногда возможны перепады в сторону "минуса".

Еще один украинский синоптик Станислав Щедрин также спрогнозировал похолодание на Пасху и осадки в виде дождя. Где-то после 20 апреля в Украине начнутся ухудшаться погодные условия и такой прогноз продержится до 29-30 числа.

В Киеве, согласно прогнозу от Gismeteo, 24 апреля, пройдет дождь, а температура воздуха прогреется до +14 градусов. На востоке страны столбики термометра в дневное время поднимутся до +14…+19 градусов, а в западных регионах составят +4…+7 градусов.

Напомним, что начальник отдела агрометеорологии “Укргидрометцентра” убеждена, что последующие пять лет в Украине и мире будут самыми теплыми в истории наблюдений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что одной из самых серьезных глобальных проблем на Земле является изменение климата. И если не предпринимать никаких мер, то человечеству грозит опасность. Недавно китайские ученые заявили, что к 2100 году лето в Северном полушарии может длиться не три, а целых шесть месяцев.

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