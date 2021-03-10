До шести месяцев: ученые предрекают долгое лето и жару

Одной из самых серьезных глобальных проблем на Земле является изменение климата. И если не предпринимать никаких мер, то человечеству грозит опасность. Недавно китайские ученые заявили, что к 2100 году лето в Северном полушарии может длиться не три, а целых шесть месяцев.

Лето будет длится 6 месяцев / Фото: goodfon.ru

Специалисты отметили, что изменение климата повлияет на смены сезонов, а это серьезно отразится на сельском хозяйстве, окружающей среде и здоровье человека. Исследователи отметили, что длительность лета и так увеличилась с 78 до 95 дней, если провести анализ с 1952 по 2011 годы, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Если такая тенденция продолжится, то зима в будущем будет длиться менее двух месяцев, переходные сезоны (весна-осень) также сократятся.

Учены говорят, что долгое лето нанесет ущерб сельскохозяйственной продукции, а люди будут вдыхать больше пыльцы, которая провоцирует аллергическую реакцию. Плюс ко всему, комары, переносящие заболевания, расширят свой ареал обитания на север.

Помимо этого, жара приведет к частому появлению лесных пожаров, засухе и штормовым явлениям.

Отметим, что изменения климата обусловлены переменами в земной атмосфере, процессами, происходящими в других частях Земли, таких как океаны, ледники, а также, уже в наше время, эффектами, сопутствующими деятельности человека.

Напомним, метеоролог Вера Балабух рассказала, что в 2021 году в Украине начало лета будет жарким, но с дождями. А в июле обещают сильную жару.

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