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Климатический шок: эксперт рассказала, сколько в Украине продлится лето

Начальник отдела агрометеорологии “Укргидрометцентра” убеждена, что последующие пять лет в Украине и мире будут самыми теплыми в истории наблюдений

сегодня, 18:30
Автор:

Елена Волкова
Климатический шок: эксперт рассказала, сколько в Украине продлится лето

Грядущая осень будет теплее обычной, а летний сезон продлится, как минимум, до конца сентября. Об этом в интервью УНИАН рассказала начальник отдела агрометеорологии “Укргидрометцентра” Татьяна Адаменко. 

По словам эксперта, в этом году украинцы пережили так называемую “розовую” зиму: отсутствие снега и морозов, а также ледяные дожди. Не было и настоящей весны, так как май оказался даже холоднее апреля. По словам Татьяны Адаменко, зима 2020-2021 года будет теплой, так как вероятность обратного - менее 10%. Оттепели, ледяной дождь и небольшие морозы будут приходить на смену друг другу.

Эксперт говорит, что происходящее с климатом как в мире, так в частности и Украине, можно смело назвать климатическим шоком.

“Всемирная метеорологическая организация при ООН ежегодно публикует отчеты о состоянии климата. В последнем, за 2019 год, говорится, что последующие пять лет будут самыми теплыми за все время наблюдений. Украина движется в этом тренде. Но международные эксперты заявляют, что Украина в данном вопросе – впереди планеты всей”, - говорит метеоролог.

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