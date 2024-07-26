logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Правоохранители сказали, нашли ли оружие, из которого убили Фарион
commentss НОВОСТИ Все новости

Правоохранители сказали, нашли ли оружие, из которого убили Фарион

В МВД убеждены, что в ближайшее время орудие убийства Фарион будет найдено

сегодня, 12:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как рассказал на брифинге глава МВД Игорь Клименко, на месте убийства языковеда Ирины Фарион была найдена "спортивная гильза".

Правоохранители сказали, нашли ли оружие, из которого убили Фарион

Ирина Фарион

"Специфическая пуля, не боевая. Должны установить, где была приобретена, возможно, на черном рынке", — было сказано на брифинге.

Вместе с тем, правоохранители пока не нашли оружие, из которого была убита Ирина Фарион. Впрочем, в МВД считают, что это вопрос нескольких дней. По их убеждению, скоро орудие убийства языковеды смогут найти.

Кроме того, известно, что стрелок подошел близко к Фариону. Вероятно, стрелял в нее с расстояния двух метров, а может и меньше. Эта информация будет точно установлена во время следствия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом Клименко убеждает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить задержанному юноше обвинения в убийстве языковеда. Кроме того, министр сообщил, что задержанный молодой человек, якобы, готовил преступление по меньшей мере несколько месяцев. В частности, приобрёл панаму еще в мае.

При этом соседи задержанного молодого человека не могут поверить в то, что он мог убить Фарион. По их словам, парень хорошо учился, был самостоятельным и сознательным.

Отец задержанного молодого человека служит в армии. Он также заявляет, что у его сына не было оснований убивать Фарион, ведь он патриот и даже планировал идти на фронт.

МВД проводит брифинг по поводу задержания молодого человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, правоохранители сообщили, что согласно анализу видео, полученных из камер видеонаблюдения, юноша прибыл из Днепра на поезде во Львов 9 июля. Уехал из Львова в Днепр через два дня после того, как был убит Фарион.

Известно, что юноше уже объявлено подозрение в умышленном убийстве.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/vxqwJIgWTs0
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Правдоруб

сегодня, 12:14

Слуги народу і стріляли - вони всих знищують хто їх кретикує!!! Фаріон критикувала Януковича, Порошенка і нічого, а на слугах мінори погоріла. Степан Хмара про зеленського - вони його також убрали.

Ігор

сегодня, 11:32

Тобто сотні найкращих фахівців з 3 відомств, вже буде, по 200 часів працювали досі не знайшли або не сфабрикували головний доказ. А от всі персональні дані на хлопця з'явились у ЗМІ миттєво. В інформаційних віданнях так само сотні найкращих фахівців працювали щоб дізнатись ці дані, чи навмисно злили? Занадто багато зацікавлених у цій корумпованій кривавій владі у відволікаючих шоу-95. Чи доживе він до суду чи за винагороду нацистськими рублями зникне?

Холмс

сегодня, 11:30

Мусора считают людей за идиетов? Схватили юнца 18 лет! Он профессиональный киллер! И скоро они найдут оружие.... наверное выбирают подходящее. Зеленский позорится из-за мусоров. А почему не нашли отравителей Ющенко? Убийц Шеремета? Шуты гороховые... , а Клименко .... вообще нет слов.


Новости

Все новости