Правоохранители сказали, нашли ли оружие, из которого убили Фарион

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Ткачик Олеся
Как рассказал на брифинге глава МВД Игорь Клименко, на месте убийства языковеда Ирины Фарион была найдена "спортивная гильза".
Ирина Фарион
Вместе с тем, правоохранители пока не нашли оружие, из которого была убита Ирина Фарион. Впрочем, в МВД считают, что это вопрос нескольких дней. По их убеждению, скоро орудие убийства языковеды смогут найти.
Кроме того, известно, что стрелок подошел близко к Фариону. Вероятно, стрелял в нее с расстояния двух метров, а может и меньше. Эта информация будет точно установлена во время следствия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом Клименко убеждает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить задержанному юноше обвинения в убийстве языковеда. Кроме того, министр сообщил, что задержанный молодой человек, якобы, готовил преступление по меньшей мере несколько месяцев. В частности, приобрёл панаму еще в мае.
При этом соседи задержанного молодого человека не могут поверить в то, что он мог убить Фарион. По их словам, парень хорошо учился, был самостоятельным и сознательным.
Отец задержанного молодого человека служит в армии. Он также заявляет, что у его сына не было оснований убивать Фарион, ведь он патриот и даже планировал идти на фронт.
МВД проводит брифинг по поводу задержания молодого человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, правоохранители сообщили, что согласно анализу видео, полученных из камер видеонаблюдения, юноша прибыл из Днепра на поезде во Львов 9 июля. Уехал из Львова в Днепр через два дня после того, как был убит Фарион.
Известно, что юноше уже объявлено подозрение в умышленном убийстве.
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Правдоруб
сегодня, 12:14
Слуги народу і стріляли - вони всих знищують хто їх кретикує!!! Фаріон критикувала Януковича, Порошенка і нічого, а на слугах мінори погоріла. Степан Хмара про зеленського - вони його також убрали.
Ігор
сегодня, 11:32
Тобто сотні найкращих фахівців з 3 відомств, вже буде, по 200 часів працювали досі не знайшли або не сфабрикували головний доказ. А от всі персональні дані на хлопця з'явились у ЗМІ миттєво. В інформаційних віданнях так само сотні найкращих фахівців працювали щоб дізнатись ці дані, чи навмисно злили? Занадто багато зацікавлених у цій корумпованій кривавій владі у відволікаючих шоу-95. Чи доживе він до суду чи за винагороду нацистськими рублями зникне?
Холмс
сегодня, 11:30
Мусора считают людей за идиетов? Схватили юнца 18 лет! Он профессиональный киллер! И скоро они найдут оружие.... наверное выбирают подходящее. Зеленский позорится из-за мусоров. А почему не нашли отравителей Ющенко? Убийц Шеремета? Шуты гороховые... , а Клименко .... вообще нет слов.