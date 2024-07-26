Правоохранители сказали, нашли ли оружие, из которого убили Фарион

Как рассказал на брифинге глава МВД Игорь Клименко, на месте убийства языковеда Ирины Фарион была найдена "спортивная гильза".

Ирина Фарион

"Специфическая пуля, не боевая. Должны установить, где была приобретена, возможно, на черном рынке", — было сказано на брифинге.

Вместе с тем, правоохранители пока не нашли оружие, из которого была убита Ирина Фарион. Впрочем, в МВД считают, что это вопрос нескольких дней. По их убеждению, скоро орудие убийства языковеды смогут найти.

Кроме того, известно, что стрелок подошел близко к Фариону. Вероятно, стрелял в нее с расстояния двух метров, а может и меньше. Эта информация будет точно установлена во время следствия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом Клименко убеждает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить задержанному юноше обвинения в убийстве языковеда. Кроме того, министр сообщил, что задержанный молодой человек, якобы, готовил преступление по меньшей мере несколько месяцев. В частности, приобрёл панаму еще в мае.

При этом соседи задержанного молодого человека не могут поверить в то, что он мог убить Фарион. По их словам, парень хорошо учился, был самостоятельным и сознательным.

Отец задержанного молодого человека служит в армии. Он также заявляет, что у его сына не было оснований убивать Фарион, ведь он патриот и даже планировал идти на фронт.

МВД проводит брифинг по поводу задержания молодого человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, правоохранители сообщили, что согласно анализу видео, полученных из камер видеонаблюдения, юноша прибыл из Днепра на поезде во Львов 9 июля. Уехал из Львова в Днепр через два дня после того, как был убит Фарион.

Известно, что юноше уже объявлено подозрение в умышленном убийстве.



