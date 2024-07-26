logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Правоохранители сказали, кто мог быть следующей жертвой после Фарион
commentss НОВОСТИ Все новости

Правоохранители сказали, кто мог быть следующей жертвой после Фарион

Правоохранители изучили записи в мобильном телефоне подозреваемого в убийстве Фарион, и сказали, кто еще привлек его внимание

сегодня, 12:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Правоохранители и сотрудники спецслужб тщательно изучили записи в телефоне юноши, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, известно, что он искал информацию о языковеде.

Правоохранители сказали, кто мог быть следующей жертвой после Фарион

Макс Бужанский

При этом его вроде бы заинтересовала фигура Максима Бужанского. Правоохранители говорят, что, возможно, он мог стать следующей жертвой стрелка.

Кроме того, в телефоне были найдены разные переписки и ссылки, которые могут помочь следствию. В частности, в телефоне были и фото книги "Тайные инструкции ЦРУ и КГБ".

В СБУ проверяют информацию о том, причастны ли спецслужбы РФ к подготовке убийства Фарион.

Также проверяется информация о возможной причастности подозреваемого в убийстве к российскому неонацистскому движению.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека , подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом Клименко убеждает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить задержанному юноше обвинения в убийстве языковеда. Кроме того, министр сообщил, что задержанный молодой человек, якобы, готовил преступление по меньшей мере несколько месяцев. В частности, приобрёл панаму еще в мае.

При этом соседи задержанного молодого человека не могут поверить в то, что он мог убить Фарион. По их словам, парень хорошо учился, был самостоятельным и сознательным.

Отец задержанного молодого человека служит в армии. Он также заявляет, что у его сына не было оснований убивать Фарион, ведь он патриот и даже планировал идти на фронт.

МВД проводит брифинг по поводу задержания молодого человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, правоохранители сообщили, что согласно анализу видео, полученных из камер видеонаблюдения, юноша прибыл из Днепра на поезде во Львов 9 июля. Уехал из Львова в Днепр через два дня после того, как был убит Фарион.

Известно, что юноше уже объявлено подозрение в умышленном убийстве.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/vxqwJIgWTs0
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Hi

сегодня, 13:02

Думаю Бужанський і є замовником. А якщо ні, то прикро, що Фаріон потрапила до того списку, вона якщо в чомусь і винна, то найменше і незаслуговувала на смерть. Там є багато кандидатів серед нардепів і інших "слуг" на виліт у пекло.

Ігор

сегодня, 11:41

Оце так обростає та він скоро у могутності Путіна перевершить. Там, на концерті Кобзона, біля Ківи з Моторолою і Гіві, ще 2 пательні чекають на Портнікова і Соловйова - ідеологів цього юдейсько-путінського вторгнення-95. Ніщо не вічно колись і ці здохнуть і займуть почесні місця.


Новости

Все новости