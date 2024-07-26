Правоохранители сказали, кто мог быть следующей жертвой после Фарион

Правоохранители и сотрудники спецслужб тщательно изучили записи в телефоне юноши, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, известно, что он искал информацию о языковеде.

Макс Бужанский

При этом его вроде бы заинтересовала фигура Максима Бужанского. Правоохранители говорят, что, возможно, он мог стать следующей жертвой стрелка.

Кроме того, в телефоне были найдены разные переписки и ссылки, которые могут помочь следствию. В частности, в телефоне были и фото книги "Тайные инструкции ЦРУ и КГБ".

В СБУ проверяют информацию о том, причастны ли спецслужбы РФ к подготовке убийства Фарион.

Также проверяется информация о возможной причастности подозреваемого в убийстве к российскому неонацистскому движению.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека , подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом Клименко убеждает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить задержанному юноше обвинения в убийстве языковеда. Кроме того, министр сообщил, что задержанный молодой человек, якобы, готовил преступление по меньшей мере несколько месяцев. В частности, приобрёл панаму еще в мае.

При этом соседи задержанного молодого человека не могут поверить в то, что он мог убить Фарион. По их словам, парень хорошо учился, был самостоятельным и сознательным.

Отец задержанного молодого человека служит в армии. Он также заявляет, что у его сына не было оснований убивать Фарион, ведь он патриот и даже планировал идти на фронт.

МВД проводит брифинг по поводу задержания молодого человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, правоохранители сообщили, что согласно анализу видео, полученных из камер видеонаблюдения, юноша прибыл из Днепра на поезде во Львов 9 июля. Уехал из Львова в Днепр через два дня после того, как был убит Фарион.

Известно, что юноше уже объявлено подозрение в умышленном убийстве.







