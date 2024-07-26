Правоохранители сказали, кто мог быть следующей жертвой после Фарион

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Ткачик Олеся
Правоохранители и сотрудники спецслужб тщательно изучили записи в телефоне юноши, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, известно, что он искал информацию о языковеде.
Макс Бужанский
При этом его вроде бы заинтересовала фигура Максима Бужанского. Правоохранители говорят, что, возможно, он мог стать следующей жертвой стрелка.
Кроме того, в телефоне были найдены разные переписки и ссылки, которые могут помочь следствию. В частности, в телефоне были и фото книги "Тайные инструкции ЦРУ и КГБ".
В СБУ проверяют информацию о том, причастны ли спецслужбы РФ к подготовке убийства Фарион.
Также проверяется информация о возможной причастности подозреваемого в убийстве к российскому неонацистскому движению.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека , подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом Клименко убеждает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить задержанному юноше обвинения в убийстве языковеда. Кроме того, министр сообщил, что задержанный молодой человек, якобы, готовил преступление по меньшей мере несколько месяцев. В частности, приобрёл панаму еще в мае.
При этом соседи задержанного молодого человека не могут поверить в то, что он мог убить Фарион. По их словам, парень хорошо учился, был самостоятельным и сознательным.
Отец задержанного молодого человека служит в армии. Он также заявляет, что у его сына не было оснований убивать Фарион, ведь он патриот и даже планировал идти на фронт.
МВД проводит брифинг по поводу задержания молодого человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, правоохранители сообщили, что согласно анализу видео, полученных из камер видеонаблюдения, юноша прибыл из Днепра на поезде во Львов 9 июля. Уехал из Львова в Днепр через два дня после того, как был убит Фарион.
Известно, что юноше уже объявлено подозрение в умышленном убийстве.
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Hi
сегодня, 13:02
Думаю Бужанський і є замовником. А якщо ні, то прикро, що Фаріон потрапила до того списку, вона якщо в чомусь і винна, то найменше і незаслуговувала на смерть. Там є багато кандидатів серед нардепів і інших "слуг" на виліт у пекло.
Ігор
сегодня, 11:41
Оце так обростає та він скоро у могутності Путіна перевершить. Там, на концерті Кобзона, біля Ківи з Моторолою і Гіві, ще 2 пательні чекають на Портнікова і Соловйова - ідеологів цього юдейсько-путінського вторгнення-95. Ніщо не вічно колись і ці здохнуть і займуть почесні місця.