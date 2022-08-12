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Полярники выходят на улицу со второго этажа: украинскую станцию в Антарктиде засыпало снегом (ВИДЕО, ФОТО)

Интенсивный снегопад создал на станции настоящую зимнюю сказку

сегодня, 09:57
Автор:

Денис
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Август принес на Вернадский настоящую зиму: там уже около недели не утихают метели и станцию ​​постоянно засыпает снегом. Об этом сообщается на официальной странице украинского Национального антарктического научного центра в социальной сети Facebook. 

Полярники выходят на улицу со второго этажа: украинскую станцию в Антарктиде засыпало снегом (ВИДЕО, ФОТО)

Снегопад. Иллюстрация

"Сейчас высота снежного покрова на нашем острове Галиндез составляет более 2,2 м, а некоторые сугробы достигли пяти метров! В частности, один такой сугроб образовался прямо у входа в Вернадский, поэтому теперь повар 27-й УАЭ Олег Курус может выходить на улицу со своего рабочего места на втором этаже прямо через балкон", — рассказали ученые. 

Отмечается, что интенсивный снегопад создал на станции настоящую зимнюю сказку, но изрядно добавил полярникам работы.  Снег пытаются оперативно расчищать всей командой, ведь повышение температуры до +1°С делает его очень тяжелым и в условиях Антарктики быстро превращает в лед.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Данилов рассказал, что готовит РФ в канун Дня Независимости Украины. О большинстве планов врага уже известно украинским спецслужбам. 

Читайте также о том, что украинский актер попал в госпиталь: получил серьезное ранение, но победил в бою с оккупантами. Жестокая битва состоялась 10 августа у СМТ Зайцево Донецкой области. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что враг частично получил успех, – в Генштабе назвали участок фронта. Продолжается сто шестьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Россия ответила на призыв демилитаризации Запорожской АЭС. В РФ заявили, что "защищают" Запорожскую АЭС от атак. Подробно об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.facebook.com/AntarcticCenter
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