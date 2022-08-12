Данилов рассказал, что готовит РФ в канун Дня Независимости Украины

Россия ведет против Украины полномасштабную войну за уничтожение суверенитета и независимости Украины. Поэтому в преддверии главного праздника Украины враг попытается устроить ряд провокаций, о чем уже сейчас свидетельствуют данные украинской разведки. К этому уже сейчас нужно готовиться. Как сообщает издание "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

При этом секретарь СНБО не стал раскрывать все подробности готовящегося врага и рассказывать о том, что уже стало известно нашим военным и спецслужбам. Враг не должен знать то, что уже знают в ВСУ и к чему хорошо готовы.

Алексей Данилов намекнул, что более осмотрительными накануне 24 августа нужно быть первым лицом в Украине, поскольку россияне уже традиционно охотятся за ними и хотят отстранить от власти.

По словам Данилова, Украина работает на опережение, а потому знает о планах страны-агрессора по всем направлениям. Секретарь СНБО отметил, что на 100% трудно контролировать ситуацию и все предусмотреть, но и это нормально, ведь мы живем не в мирное время, в стране продолжается война.

"Специалисты постоянно работают над выявлением планов врага и их нейтрализацией – дают дипломатический, военный или другой ответ", – добавил Алексей Данилов.

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