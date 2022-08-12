logo

BTC/USD

23992.38

ETH/USD

1892.91

LTC/USD

61.86

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинский актер попал в госпиталь: получил серьезное ранение, но победил в бою с оккупантами
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский актер попал в госпиталь: получил серьезное ранение, но победил в бою с оккупантами

Жестокая битва состоялась 10 августа у СМТ Зайцево Донецкой области

сегодня, 09:30
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинский актер Виктор Стороженко, больше знающий под псевдонимом Мартин Филдман, продолжает с оружием в руках отстаивать независимость и суверенитет Украины. Человек находится на переднем крае обороны в Донецкой области. Так после очередного боя с врагом у СМТ Зайцево Донецкой области Виктор получил серьезное ранение. Поэтому очутился сейчас на больничной койке. Однако актер не падает духом, уверяет, что совсем скоро поправится и вернется к своим собратьям. Как информирует издание "Комментарии", подробнее о битве с оккупантами и о своем ранении актер рассказал в своем Instagram.

Украинский актер попал в госпиталь: получил серьезное ранение, но победил в бою с оккупантами

Виктор Стороженко. Фото: из открытых источников

Военный рассказал, что бои на Донбассе сейчас идут круглосуточно. Бой в котором он получил ранение, начался в 7 утра и закончился после заката. Под давлением танков и шквального артиллерийского огня россиянам удалось оттеснить украинских воинов и захватить их позиции. Однако триумфом оккупантам радоваться пришлось недолго. Уже на исходе для ВСУ отбили свои позиции и сравняли врага с землей.

"Нашу точку накрыли кассетные мины! Уже во время медицинской эвакуации мы узнали, что все подчищено, а фронт под нашим контролем! Моя жертва не зря", – признался Стороженко.

На фото, которое актер выложил из госпиталя, видно, что он получил ранение почти полностью перебинтованную голову. Отвечая на обеспокоенные комментарии подписчиков, Виктор Стороженко ответил, что, несмотря на то, что он не очень хорошо выглядит, и с ним уже все хорошо, идет на поправку, а вот гораздо хуже с россиянами, которым уж точно не помогут ни медики, ни спасатели. .

Читайте на портале "Комментарии" — Россия ответила на призыв демилитаризации Запорожской АЭС




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/ChHw4g_NWyW/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!