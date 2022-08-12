Украинский актер попал в госпиталь: получил серьезное ранение, но победил в бою с оккупантами

Украинский актер Виктор Стороженко, больше знающий под псевдонимом Мартин Филдман, продолжает с оружием в руках отстаивать независимость и суверенитет Украины. Человек находится на переднем крае обороны в Донецкой области. Так после очередного боя с врагом у СМТ Зайцево Донецкой области Виктор получил серьезное ранение. Поэтому очутился сейчас на больничной койке. Однако актер не падает духом, уверяет, что совсем скоро поправится и вернется к своим собратьям. Как информирует издание "Комментарии", подробнее о битве с оккупантами и о своем ранении актер рассказал в своем Instagram.

Виктор Стороженко. Фото: из открытых источников

Военный рассказал, что бои на Донбассе сейчас идут круглосуточно. Бой в котором он получил ранение, начался в 7 утра и закончился после заката. Под давлением танков и шквального артиллерийского огня россиянам удалось оттеснить украинских воинов и захватить их позиции. Однако триумфом оккупантам радоваться пришлось недолго. Уже на исходе для ВСУ отбили свои позиции и сравняли врага с землей.

"Нашу точку накрыли кассетные мины! Уже во время медицинской эвакуации мы узнали, что все подчищено, а фронт под нашим контролем! Моя жертва не зря", – признался Стороженко.

На фото, которое актер выложил из госпиталя, видно, что он получил ранение почти полностью перебинтованную голову. Отвечая на обеспокоенные комментарии подписчиков, Виктор Стороженко ответил, что, несмотря на то, что он не очень хорошо выглядит, и с ним уже все хорошо, идет на поправку, а вот гораздо хуже с россиянами, которым уж точно не помогут ни медики, ни спасатели. .

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