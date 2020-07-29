Полтавского террориста ищет 500 человек: что усложняет спецоперацию

В Полтавской области правоохранители до сих пор разыскивают Романа Скрыпника, который захватил в заложники полицейского в Полтаве. Об этом пишет "Сегодня”.

"Спецоперация по поиску не прекращается ни на минуту, задействовано такое же количество человек, как и прежде (около 500 человек – Авт.). С учетом того, что у беглеца есть опыт выживания в экстремальных условиях, в его поиске задействовано спецподразделение", – сообщил спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

По его данным, поиски ведутся на территории Миргородского района. Кроме того, процесс поисков затянулся из-за трудностей, вызванных ландшафтом Миргородского района.

"Там лесостепь, лесопосадки и поля с 3-х метровой кукурузой. Также у него есть военная подготовка", – отметили в правоохранительных органах.

Также стало известно, что у беглеца есть психическое расстройство из-за употребления наркотиков.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что 23 июня общественность всколыхнула новость о еще одном захвате заложников. На этот раз события разворачивались в Полтаве, где 32-летний местный житель Роман Скрипник, пытаясь сбежать от копов после угона авто, достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского. Вскоре произошел обмен: первого заложника Скрипник отпустил, а вместо него взял полковника Виталия Шияна и уехал с ним на полицейском ВАЗ-2115 в направлении Киева.

Единственным требованием захватчика было освобождение его от уголовной ответственности. Скрипник был неоднократно судим за торговлю наркотиками, мошенничество, кражи и прочие преступления и очень не хотел попасть за решетку снова. Впрочем, в полиции сразу заявили, что его требования невыполнимы - переговоры вел сам заложник Виталий Шиян. В итоге, преступник отпустил полковника, а сам скрылся в лесу Решетиловского района.

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