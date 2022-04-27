Погода в Украине на 27 апреля: в каких регионах возможны осадки

Сегодняшний день, 27 апреля, порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Об этом на своей странице в Facebook рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 27 апреля (фото из открытых источников)

По ее словам, в среднем температура воздуха по областям Украины будет в диапазоне +14…+19 градусов. В южной и восточной части страны ожидается чуть теплее погода +18…+22 градуса. Ветер будет умеренным.

Небольшие дожди могут пройти в западных регионах Украины (во второй половине дня осадки возможны также в Черновицкой области), немного промокнет и Сумская область. А так, согласно прогнозу, по территории страны будет сухо.

В столице Украины, 27 апреля, также прогнозируется сравнительно теплая погода. Температура воздуха прогреется до +14 градусов, осадков не ожидается.

Напомним, что глобальное потепление — одна из самых серьезных угроз человечеству в ближайшие десятилетия. Ученые говорят, что изменения климата неизбежно отразятся не только на жизни людей, но и на их внешнем виде.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глобальное потепление и изменение климата приводит к исчезновению и миграции многих видов животных и растений. Вскоре, по прогнозам экспертов, из-за этого с территории Украины пропадет и соловей. К этому выводу пришли ученые Мадридского университета. Результаты исследований изложены на сайте Американского орнитологического общества.

Читайте также, что за последние 30 лет Земля потеряла сотни миллиардов тонн льда из-за потепления, поэтому полюса сдвинулись. Ученые отметили, что земная ось сдвигается с юга на восток. Сейчас разница в расстоянии составляет 4 метра. Чем это грозит?

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