Погода в Украине на 27 апреля: в каких регионах возможны осадки

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Светлана Шкурупий
Сегодняшний
день, 27 апреля, порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Об этом на своей
странице в Facebook рассказала
народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 27 апреля (фото из открытых источников)
По
ее словам, в среднем температура воздуха по областям Украины будет в диапазоне
+14…+19 градусов. В южной и восточной части страны ожидается чуть теплее погода
+18…+22 градуса. Ветер будет умеренным.
Небольшие
дожди могут пройти в западных регионах Украины (во второй половине дня осадки
возможны также в Черновицкой области), немного промокнет и Сумская область. А
так, согласно прогнозу, по территории страны будет сухо.
В
столице Украины, 27 апреля, также прогнозируется сравнительно теплая погода.
Температура воздуха прогреется до +14 градусов, осадков не ожидается.
Напомним,
что глобальное потепление —
одна из самых серьезных угроз человечеству в ближайшие десятилетия. Ученые
говорят, что изменения климата неизбежно отразятся не только на жизни людей, но и на их внешнем виде.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что глобальное потепление и изменение
климата приводит к исчезновению и миграции многих видов животных и растений. Вскоре,
по прогнозам экспертов, из-за этого с территории Украины пропадет и соловей. К
этому выводу пришли ученые Мадридского университета. Результаты исследований
изложены на сайте Американского орнитологического общества.
Читайте
также, что за последние 30 лет Земля потеряла сотни миллиардов тонн льда из-за потепления, поэтому полюса сдвинулись. Ученые отметили, что земная ось
сдвигается с юга на восток. Сейчас разница в расстоянии составляет 4
метра. Чем это грозит?
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