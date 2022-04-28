Погода на 28 апреля: какие области Украины укроют весенние грозы

В четверг, 28 апреля, практически на всей территории Украины будет тепло, но местами пройдут дожди и возможны грозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 28 апреля / Фото: funart.pro

По ее словам, температура воздуха в среднем по стране составит +12...+18 градусов. Теплее всего будет в юго-восточных регионах Украины. А вот холоднее всего будет на Западе, там столбики термометра опустятся до +10…+14 градусов.

Плюс ко всему, согласно данным Укргидрометцентра, там прогнозируются дожди с грозами, в частности во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской регионах. Но зонтики стоит приготовить также жителям Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Черкасской областей. На остальной территории Украины будет тепло и сухо.

В Киеве 28 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем прогреется до +12…+14 градусов, осадков не ожидается. Ветер умеренный.

Напомним, климатолог Светлана Бойченко рассказала, что Украина смещается в другой климатический пояс и это отражается на нашей погоде. Больше всего удивит июнь 2022 года, потому что он станет едва ли не самым жарким месяцем лета, что не свойственно для географического расположения Украины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что согласно климатическим прогнозам Всемирной метеорологической организации, годовая глобальная температура может превысить 1,5 градуса Цельсия, выше доиндустриальных уровней в течение следующих пяти лет

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