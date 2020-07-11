Глобальное потепление: температура продолжает рекордно повышаться

Годовая глобальная температура может превысить 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных уровней в течение следующих пяти лет, говорят новые климатические прогнозы Всемирной метеорологической организации (ВМО). Об этом пишет CNN.



В соответствии с Парижским соглашением по климату 2015 года, страны обязались сократить производство углерода и остановить глобальное потепление ниже 2 градусов по Цельсию и, если это возможно, ниже 1,5 градусов по Цельсию к концу столетия, чтобы избежать худших последствий изменения климата.

Но согласно отчету ВМО, существует около 20% вероятности того, что один из следующих пяти лет будет по крайней мере на 1,5 градуса по Цельсию теплее, чем доиндустриальные уровни, причем вероятность этого постоянно увеличивается.

Годовая глобальная температура, вероятно, будет по меньшей мере на 1 градус Цельсия теплее, чем доиндустриальные уровни, и последние пять лет были самыми теплыми в истории.

В 2020 году в Арктике, вероятно, потеплеет более чем в два раза по сравнению со среднемировым уровнем, и многие части Южной Америки, Южной Африки и Австралии могут стать суше, чем в недавнем прошлом, говорится в сообщении ВМО.

Существует 70% вероятность того, что один или несколько месяцев в течение следующих пяти лет будут, по меньшей мере, на 1,5 градуса Цельсия теплее, чем доиндустриальные уровни, говорится в оценке ВМО.

В течение 2020-2024 годов восточная часть Южной Америки, скорее всего, будет более сухой, высокоширотные регионы – более влажными, а в Северном Североатлантическом регионе могут преобладать сильные западные ветра, что может привести к большему количеству штормов в Западной Европе.

Прогноз учитывает природные изменения, а также влияние человека на климат, но не учитывает изменения в выбросах парниковых газов в результате блокировки Covid-19 по всему миру.

Напомним, в XXI веке подъем уровня моря будет куда более сильным, чем полагали ранее, что приведет к катастрофическим последствиям для островных государств.

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